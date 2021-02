“Thắp sáng” tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm ở TP Thanh Hóa

Ngày 27-7-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, đây là cơ hội để TP Thanh Hóa xem xét, mở rộng và khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm.

TP Thanh Hóa có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế ban đêm.

Theo các chuyên gia kinh tế, kinh tế “đêm” là cách gọi các loại hình dịch vụ phát sinh nguồn thu trong khoảng thời gian từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau. Đây là loại hình kinh doanh có tiềm năng phát triển chủ yếu ở khu vực đô thị, nơi tập trung đông người và có mức sống bình quân cao hơn. Với vị trí trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của tỉnh, TP Thanh Hóa có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế đêm, như: dân số đông, cơ sở hạ tầng phát triển hiện đại và đồng bộ; năm 2020, TP Thanh Hóa đón khoảng 1,6 triệu lượt khách tới tham quan, du lịch nghỉ dưỡng... Đây chính là tiềm năng, là điều kiện cần để TP Thanh Hóa “thắp sáng” nền kinh tế đêm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vấn đề “thắp sáng” tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm ở TP Thanh Hóa bên cạnh những ưu điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và hướng tới một nền kinh tế toàn diện, đa dạng, thì vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Do đó, việc hình thành loại hình kinh tế ban đêm ở thành phố là bài toán không dễ dàng.

Trên địa bàn thành phố hiện nay, các hoạt động vui chơi giải trí về đêm chưa nhiều, dịch vụ còn nghèo nàn, đơn điệu, chưa được quy hoạch, sắp xếp bài bản. Phần lớn các cửa hàng chỉ mở cửa từ 22 đến 23 giờ nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Điều này đặt ra yêu cầu về một kế hoạch mang tính chiến lược để tận dụng tối đa thời gian phát triển kinh tế ban đêm, tạo thêm những cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế của TP Thanh Hóa. Khảo sát thực tế trên địa bàn TP Thanh Hóa có thể thấy, tại các tuyến phố, như: Lê Lợi, Lê Hoàn (phường Lam Sơn); Trường Thi, Bến Ngự (phường Trường Thi) có hàng loạt cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống về đêm. Hay phố Phan Chu Trinh, Nguyễn Du (phường Điện Biên) đã hình thành chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ uống và kinh doanh dịch vụ giải trí... Tuy chưa thể gọi là kinh tế ban đêm nhưng các hoạt động kinh doanh, vui chơi, giải trí về đêm ở TP Thanh Hóa cũng dần trở nên nhộn nhịp hơn, thu hút khá đông người dân, đặc biệt là giới trẻ. Các tuyến phố ăn uống chỉ chuyên bán buổi tối dần hình thành, các cửa hàng kinh doanh mở cửa muộn hơn, đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời mang lại doanh thu không nhỏ cho các cửa hàng. Chị Bùi Thị Phượng, phường Ngọc Trạo, cho biết: Ban ngày hầu hết người dân đều bận rộn với công việc nên việc đi mua sắm, vui chơi, giải trí là rất khó. Vì vậy, hình thành những cửa hàng, tuyến phố kinh doanh, buôn bán hoạt động về đêm chính là tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận, tiêu thụ hàng hóa.

Anh Phạm Minh Tâm, du khách TP Hồ Chí Minh có chuyến công tác tại TP Thanh Hóa, cho biết: “Sau một ngày bận rộn với công việc, buổi tối là dịp để tôi thăm thú phố phường, trải nghiệm ẩm thực và văn hóa của tỉnh Thanh. Sau 5 năm tôi mới có dịp quay trở lại Thanh Hóa, thành phố đã có sự đổi thay rõ rệt, đặc biệt là sự sôi động của phố phường và hình thành những tuyến phố có nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí về đêm. Đây là sự hội nhập, phát triển rất đáng mừng, mang đến cho TP Thanh Hóa sự hiện đại, bắt nhịp trào lưu phát triển mới”.

Là một trong những mô hình kinh doanh chuyên về đêm đang hút khách, anh Lê Kim Tuấn Linh, Chủ quán Lẩu Nướng 99, Đại lộ Lê Lợi (phường Lam Sơn), cho biết: Nắm bắt được thị hiếu của giới trẻ nên gia đình chỉ mở dịch vụ ăn uống vào ban đêm. Lượng khách luôn ổn định khoảng 70% là khách trẻ tuổi và 30% là các hộ gia đình. Và hầu hết đều cảm thấy thoải mái, thư giãn khi sử dụng dịch vụ ăn uống ban đêm. Trung bình cửa hàng đón khoảng 250 - 300 lượt khách/đêm, doanh thu bình quân đạt gần 120 triệu đồng/tháng, lợi nhuận 40-45 triệu đồng/tháng. Với kinh nghiệm làm trong ngành dịch vụ nhiều năm, anh Linh khẳng định hầu như 100% khách du lịch khi đến một địa phương đều mong muốn buổi tối phải “đi chơi đâu đó, ăn cái gì đó...”. Đây chính là nguồn thu lợi mang giá trị kinh tế cao từ khách du lịch. “Nhu cầu” tham gia, hoạt động và trải nghiệm các loại hình dịch vụ về đêm của người dân và khách du lịch luôn có.

Khảo sát tại những con phố vẫn được biết đến là “phố ẩm thực”, phố giải trí trên địa bàn TP Thanh Hóa đã và đang hoạt động tấp nập từ tối đến đêm - cho thấy, đa số đều ủng hộ phát triển kinh tế đêm. Rõ ràng, việc kinh doanh các loại hình dịch vụ về ban đêm mang lại lợi nhuận không nhỏ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Song, theo nhận định của các chuyên gia và người dân, việc phát triển kinh tế đêm khá nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro về mất trật tự, an toàn xã hội. Do đó, để khởi động guồng quay của nền kinh tế đêm đòi hỏi từ chính quyền đến doanh nghiệp, người dân cần có sự chuẩn bị và chấp hành hoạt động theo những quy định rõ ràng của Nhà nước, nhất là vấn đề an ninh, an toàn...

Tiến sĩ Lê Quang Hiếu, Trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức, cho biết: tiềm năng phát triển kinh tế về đêm trên địa bàn TP Thanh Hóa đã và đang thể hiện khá rõ nét. Khi Quyết định số 1129/QĐ-TTg được ban hành chính là sự “cởi trói” về tư tưởng, tháo bỏ bó buộc về chính sách, khuôn khổ pháp lý để kinh tế đêm tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, muốn phát triển kinh tế ban đêm, phải có cách làm, đặc biệt là tạo điểm nhấn cho từng tuyến phố, từng khu vực. Đồng thời, có sự đầu tư bài bản về hạ tầng và quy hoạch cụ thể, đồng thời có biện pháp quản lý hiệu quả.

