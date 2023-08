Tăng cường công tác vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

Hiện nay đã bước vào thời điểm mưa, lũ chính vụ năm 2023. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng EI Nino, tình hình mưa, lũ trên sông Mã tương đối phức tạp, khó lường trong thời gian tới. Trước tình hình đó, cùng với các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Mã, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã và đang chủ động triển khai các nhiệm vụ phối hợp nhằm tăng cường công tác vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả.

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn (Quan Hóa). Ảnh: TRUNG SINH

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa (Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh Thanh Hóa), thời gian qua các đơn vị cơ bản tuân thủ các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã như cung cấp các số liệu, hình ảnh thông tin liên quan về ban chỉ huy, góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra và cấp nước tưới phục vụ sản xuất ở hạ du.

Các đơn vị cũng đã chủ động lắp đặt các thiết bị, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong việc quan trắc, tính toán, dự báo khí tượng thủy văn và lắp đặt các trạm đo mưa tự động, hệ thống camera giám sát, sử dụng công cụ tính toán vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã để tính toán lưu lượng đến, lưu lượng xả... Cùng với yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp vận hành nhà máy thủy điện đã chủ động phối hợp trong việc vận hành, bảo đảm hiệu quả trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước an toàn cho khu vực hạ du. Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa cũng đã cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin, số liệu vận hành, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn trên hệ thống.

Trong quá trình vận hành hồ chứa, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo vận hành của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh Thanh Hóa và các văn bản chỉ đạo vận hành của UBND tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 8-3-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, vận hành khai thác các công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 8-7-2019 của Bộ Công Thương về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, các chủ đập, hồ chứa thủy điện có liên quan thực hiện vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du đặc biệt là khi vận hành xả lũ.

Tại TSHPCo, hiện nhà máy đã được trang bị, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để đo lưu lượng nước đến hồ, tính toán lưu lượng xả lũ để tính toán cắt, giảm và làm chậm lũ cho hạ du. Thông tin từ thực tế sẽ được truyền đến hệ thống máy chủ. Số liệu sau khi được xử lý của các chuyên gia về thủy văn sẽ được chuyển đến cán bộ vận hành thủy điện. Dựa trên những dữ liệu được cung cấp sẽ giúp cán bộ vận hành tính toán và đưa ra quyết định vận hành an toàn, tối ưu nhất.

Để công tác vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã trong mùa mưa, lũ năm 2023 và thời gian tiếp theo được thực hiện bảo đảm tuân thủ quy trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong những ngày đầu tháng 8 mới đây, TSHPCo đã cùng các doanh nghiệp vận hành nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Mã tham gia hội nghị trao đổi, thống nhất về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã. Hội nghị do Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Tham gia hội nghị có Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Mã và 5 đơn vị quản lý, vận hành thủy điện trên lưu vực sông Mã.

Tại hội nghị, sau khi báo cáo công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo đã khẳng định, đơn vị sẽ nghiêm túc thực hiện và tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã như đã phê duyệt; cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác, thực hiện nghiêm các lệnh vận hành hồ của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm góp phần cắt, giảm, làm chậm lũ cho hạ du, không để xảy ra sự cố mất an toàn cho người dân vùng hạ du đập thủy điện Trung Sơn. Đồng thời, đơn vị sẽ chủ động tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và công tác quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện an toàn, hiệu quả, hài hòa giữa an ninh năng lượng với việc cấp thoát nước cho các nhu cầu sử dụng của vùng hạ du.

Trung Sinh - Ngọc Hiển