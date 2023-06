Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả: Cần cộng đồng trách nhiệm! (Bài 2): Doanh nghiệp nỗ lực thích ứng

Thủy điện thiếu nước vận hành, nhiệt điện giảm công suất, dẫn đến nguồn cung bị thiếu hụt nghiêm trọng; trong khi nhu cầu năng lượng cho sản xuất, tiêu dùng lại liên tục tăng cao. Do đó, bài toán cung ứng điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh - quốc phòng và ổn định xã hội, đang đặt ra không ít thách thức!.