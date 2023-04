Sẵn sàng phương án bảo vệ và vận hành công trình thủy lợi mùa mưa bão

Mùa mưa bão 2023 đang đến gần, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, các sở, ngành có liên quan của tỉnh cùng các địa phương đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi để có phương án xử lý kịp thời phòng khi có sự cố xảy ra.

Các lực lượng có liên quan kiểm tra công tác vận hành xả lũ hồ Yên Mỹ tại huyện Như Thanh.

Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi, trên địa bàn tỉnh còn 964 công trình thủy lợi đang bị hư hỏng, cần duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa, khắc phục. Trong đó có 169 hồ chứa, 154 đập dâng, 237 trạm bơm, hệ thống kênh tưới tiêu 603 công trình, cống tưới tiêu 38 công trình và 89 công trình thủy lợi khác. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2023, Chi cục Thủy lợi đã hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra cho các công trình thủy lợi và vùng hạ du. Các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tổ chức vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí thiết bị dự phòng bảo đảm vận hành công trình trong mọi tình huống.

Qua kết quả kiểm tra công trình thủy lợi trước lũ năm 2023, các địa phương, đơn vị đã chủ động mua sắm vật tư thiết bị cơ điện, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và lập dự toán các công trình hư hỏng nặng để tiến hành tu sửa thay thế. Các địa phương cũng huy động lực lượng nạo vét kênh tiêu trên địa bàn tỉnh với khối lượng 507.045m³. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng tích cực kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa Nguyễn Thị Anh Nga cho biết: Để bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, chi cục đã thông báo danh mục các hồ chứa bị hư hỏng, mất an toàn trước mùa mưa lũ năm 2023 đến UBND các huyện, công ty quản lý để chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình. UBND các huyện, công ty có hồ chứa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn, chủ động gia cố, sửa chữa các hư hỏng, tránh để xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du. Đồng thời, các đơn vị chủ động tập kết đầy đủ nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” trong phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp được phê duyệt để sẵn sáng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Chi cục yêu cầu các đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra công trình kể cả khi không có mưa, lũ và trực ban, giám sát an toàn công trình, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố công trình.

Bài và ảnh: Hải Đăng