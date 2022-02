Mặt đê tả sông Lèn đang xuống cấp nghiêm trọng

Hiện nay, trên tuyến đê tả sông Lèn, đoạn K18+920 - K20+450 từ cầu Báo Văn đến Âu Báo Văn, thuộc địa bàn xã Hà Hải (Hà Trung) đang xảy ra tình trạng xe ô tô chở vật liệu quá tải trọng cho phép đi trên đê, gây hư hỏng mặt đê.

Mặt đê tả sông Lèn đoạn qua xã Hà Hải (Hà Trung) đang xuống cấp nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu, các xe ô tô chở vật liệu quá tải trọng cho phép đi trên tuyến đê này vận chuyển vật liệu phục vụ dự án xử lý khẩn cấp đê hữu sông Hoạt, đoạn từ xã Hà Châu đi xã Hà Hải do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung làm chủ đầu tư. Để đảm bảo an toàn công trình đê điều, UBND huyện Hà Trung cần sớm có biện pháp quản lý, kiểm tra trên các tuyến đê, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng xe chở vật liệu quá tải trọng đi trên đê theo quy định. Yêu cầu nhà thầu thi công cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và không sử dụng xe ô tô chở vật liệu quá tải trọng cho phép đi trên đê. Đồng thời, phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, lập biên bản xác định hiện trạng tuyến đê sử dụng làm đường thi công để có giải pháp duy tu, sửa chữa hoàn trả mặt đê bị hư hỏng do quá trình xe ô tô vận chuyển vật liệu gây ra.

Tin và ảnh: Hải Đăng