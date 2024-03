Lọc hóa dầu Nghi Sơn vượt mốc 15 triệu giờ công an toàn

Thông tin từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), đến ngày 28/3/2024, Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đạt thành tựu vượt mốc 15 triệu giờ công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động.

Toàn cảnh Dự án Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đáng nói, khoảng thời gian hơn 2 năm qua, công ty phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan tới công tác vận hành và bảo trì, bảo dưỡng nhà máy lọc hóa dầu lớn nhất Việt Nam này. Công ty đã liên tục củng cố và hoàn thiện các quy định, quy chuẩn đảm bảo an ninh, an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro trong mọi hoạt động của nhà máy, đồng thời luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Đợt bảo dưỡng tổng thể vào cuối năm 2023 cũng tuyệt đối an toàn.

Đặc biệt, vào cuối năm 2023, nhà máy tiến hành bảo dưỡng tổng thể 55 ngày theo kế hoạch với rất nhiều công việc nhưng tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tai nạn.

Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã vượt mốc 15 triệu giờ công an toàn.

Ông So Hasegawa, Tổng Giám đốc NSRP cho biết: “Các cán bộ nhân viên của công ty và sự an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Việc đạt được 15 triệu giờ công an toàn là cột mốc quan trọng thể hiện cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc thúc đẩy văn hóa an toàn và các biện pháp thực hành tốt nhất trong công ty. Chúng tôi cũng tích hợp sâu rộng các giải pháp an toàn trong công tác quản trị doanh nghiệp và đảm bảo rằng an toàn luôn là yếu tố cơ bản hàng đầu trong suốt quá trình hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, NSRP không ngừng tập trung nghiên cứu và phát triển để cho ra mắt các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường”.

Lê Đồng