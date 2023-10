“Lá chắn” kinh tế cho người vay vốn

Với phương châm tạo sự yên tâm, làm chỗ dựa vững chắc cho khách hàng được bảo hiểm trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay, những năm qua các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) thực hiện nhiều giải pháp để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng vay vốn. Nhờ tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, khi xảy ra rủi ro nhiều gia đình đã giảm được gánh nặng nợ nần cho người thân với những món nợ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cán bộ Agribank Như Thanh tư vấn khách hàng tại xã Xuân Khang tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng.

Nếu như trước đây, người dân chỉ đơn thuần vay vốn và tập trung sản xuất, thì giờ đây phần lớn họ đã làm quen với việc bảo hiểm vốn vay của chính mình khi mua bảo hiểm một phần hoặc toàn phần vốn vay. Ông Nguyễn Ngọc Vụ, xã Minh Tâm (Thiệu Hóa) là khách hàng được Agribank Thiệu Hóa cho vay 200 triệu đồng, cùng với nguồn vốn tự có của gia đình, ông đã đầu tư 2.000m2 nhà màng để trồng dưa Kim Hoàng hậu. Mỗi năm gia đình ông trồng 3 vụ dưa đem lại nguồn thu khoảng hơn 300 triệu đồng. Ông Vụ cho biết, bên cạnh vay gói tín dụng, còn tham gia gói Bảo an tín dụng của Agribank để đề phòng có vấn đề gì thì gia đình không lo nhiều đến khoản vay của ngân hàng. Khi tham gia bảo hiểm ngân hàng, ông hoàn toàn yên tâm, chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình.

Qua thực tế triển khai, bảo hiểm bảo an tín dụng đã khẳng định là “lá chắn” kinh tế vững vàng cho nông dân và cả ngân hàng. Điểm mạnh của sản phẩm này là nhờ hệ thống mạng lưới các chi nhánh Agribank có mặt ở khắp các địa phương, đến tận các thôn, xóm, điểm giao dịch tại các xã trên toàn tỉnh nên khi có phát sinh rủi ro, ABIC gần như ngay lập tức tổ chức thăm hỏi, thực hiện bồi thường trách nhiệm như đã cam kết với khách hàng. Nhờ đó, khách hàng bớt đi phần khó khăn về vật chất và được an ủi về tinh thần.

Do cần vốn phát triển kinh tế gia đình, năm 2022, ông Nguyễn Thanh Tùng, xã Hợp Thành (Triệu Sơn) vay vốn của Phòng Giao dịch chợ Sim, thuộc Agribank Triệu Sơn - Thanh Hóa. Cuối tháng 9/2023 do bị bệnh nên ông đã qua đời. Mất đi người lao động chính trong gia đình nên vợ con ông rất lo lắng về số tiền hơn 100 triệu đồng còn nợ ở ngân hàng. Khi nhận được thông tin từ Agribank Triệu Sơn về việc gia đình sẽ được bồi thường số tiền trên do có tham gia sản phẩm bảo an tín dụng, vợ con ông không còn phải lo lắng nữa.

Sự phối hợp kịp thời giữa các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh và ABIC Thanh Hóa đã giúp khách hàng tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng khi vay vốn được chi trả quyền lợi đầy đủ, bớt đi phần nào khó khăn về vật chất và được động viên về tinh thần. Vì sự đồng hành kịp thời khi khách hàng gặp rủi ro nên hằng năm đơn vị đã chi trả hàng trăm tỷ đồng cho bà con tham gia bảo hiểm. Giám đốc ABIC Thanh Hóa Trần Thăng Khánh, cho biết: ABIC ngày càng phát triển đa dạng các sản phẩm, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng như khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp... Ngoài sản phẩm bảo an tín dụng, còn có các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, nhà xưởng, tàu thuyền... Phương châm của ABIC Thanh Hóa là xử lý sự việc nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Hiện nay, ABIC đang cung cấp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm phù hợp với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, như các sản phẩm: Bảo an tín dụng, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm trâu bò, bảo hiểm tàu thuyền... phục vụ nhu cầu bảo hiểm của bà con nông dân.

Để tiếp tục bảo vệ quyền lợi của người vay vốn, thời gian tới các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với ABIC Thanh Hóa không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ kể cả dịch vụ sau bán hàng. Cam kết cùng đồng hành vì lợi ích khách hàng, bảo đảm quyền lợi và an toàn vốn vay cho khách hàng tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng.

Bài và ảnh: Khánh Phương