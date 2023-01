Kinh tế tăng trưởng cao và bền vững

Năm 2022, Thanh Hóa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh vừa có thời cơ, thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đoàn kết, nỗ lực cố gắng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năm 2022 tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao và theo hướng bền vững.

Thi công cầu Lạch Trường thuộc dự án đường giao thông ven biển.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, kế hoạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy chủ đề là “Năm hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”, với phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo - hiệu quả”. Trong đó, xác định 8 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, giao 15 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 14-4-2022 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh. Thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2022; đồng thời, hoàn thiện, xây dựng các quy hoạch và xác định công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế. Trong đó, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nên không để xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển toàn diện việc khai thác và nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Đối với lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông và phát triển đô thị, tỉnh chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án giao thông, công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn. Lĩnh vực dịch vụ, tỉnh phát động Chương trình kích cầu du lịch Thanh Hóa năm 2022 và mở cửa đón khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa... Đi đôi với đó là tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, gây mất ổn định thị trường. Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công (nhất là vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA), quản lý tạm ứng vốn, thu hồi vốn tạm ứng và xử lý nợ xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đấu thầu và thúc đẩy đấu thầu qua mạng, quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng. Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022. Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản, kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí và công tác dự báo khí tượng thủy văn. Tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nhất là hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa với các đối tác truyền thống, như tổ chức Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa sang thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác năm 2022 giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027; phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 và các hoạt động giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại tỉnh Thanh Hóa, chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Ấn Độ và các hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Đã chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh; tiếp, làm việc và ký kết hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Ấn Độ… để giới thiệu, vận động đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá và đề ra các giải pháp nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SINPAS), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Tổ chức Lễ công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực… Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế năm 2022, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao và theo hướng bền vững, như: Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 271,7 nghìn tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm ước đạt 242,3 triệu quả, tăng 18,6%; sản lượng sữa tươi ước đạt 56,5 nghìn tấn, tăng 11,1%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,31% so với cùng kỳ và hầu hết các sản phẩm công nghiệp truyền thống, chủ yếu vẫn duy trì đà phát triển ổn định, có sản lượng tăng cao. Thu ngân sách Nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 50.099 tỷ đồng, vượt 69% dự toán, tăng 22.8% so với cùng kỳ… Ngành dịch vụ phục hồi nhanh, toàn tỉnh ước đón 11,01 triệu lượt khách du lịch, gấp 3,2 lần năm 2021 (trong đó có 245 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, gấp 11,5 lần); tổng thu du lịch ước đạt 20.038 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 26,5%; tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 9.272,8 triệu USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ.

Nông dân thị trấn Thiệu Hóa chăm sóc dưa trồng trong nhà lưới.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 Thanh Hóa tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội sinh và khả năng ứng phó linh hoạt của nền kinh tế trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá, du lịch là mũi nhọn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: Xuân Hùng