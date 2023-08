Khuyến khích HTX tham gia các chương trình kết nối, quảng bá sản phẩm

Mặc dù đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, có giá trị kinh tế cao, song không ít HTX trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm. Để gỡ khó về khâu tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, các sở, ngành, đơn vị liên quan mà trọng tâm là Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện, chương trình nhằm tạo cơ hội để các HTX quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Đồng thời, xúc tiến các hoạt động liên kết, hợp tác đầu tư, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Qua đó, nâng cao vị thế của HTX trong nền kinh tế thị trường.

Ông Lê Đình Tú, Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp Bình Sơn (Triệu Sơn) trưng bày sản phẩm tại Diễn đàn Kinh tế dược liệu - thế mạnh của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Đầu tháng 7-2023, 25 sản phẩm do 7 HTX tiêu biểu của tỉnh được Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ tham gia trưng bày, kết nối và tiêu thụ tại Hội chợ Xúc tiến thương mại kinh tế tập thể khu vực miền Nam diễn ra tại tỉnh Đồng Nai. Với nhiều nét đặc trưng, chất lượng vượt trội, những sản phẩm do các HTX tỉnh Thanh Hóa sản xuất đã thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng và du khách. Cùng với đó, sau 6 ngày tham gia trưng bày, nhiều sản phẩm đã có lượng tiêu thụ đáng kể, mang lại doanh thu, lợi nhuận vượt kỳ vọng. Anh Nguyễn Thế Hoàng, Giám đốc HTX chế biến thủy sản Hải Bình (thị xã Nghi Sơn), cho biết: "Là một trong những đơn vị tích cực tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ trong, ngoài tỉnh, nhiều hợp đồng, ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm của HTX được gây dựng từ những lần tham gia hội chợ, xúc tiến thương mại. Do đó, hằng năm, HTX thường tham gia từ 7 - 10 cuộc hội chợ, triển lãm trong, ngoài tỉnh. Tham gia hội chợ, chúng tôi mang đến những sản phẩm, như: nước mắm, mắm tôm, mắm tép, hải sản khô... mang nhãn hiệu Vị Thanh. Đây là những sản phẩm chủ lực, chất lượng của HTX đã được cơ quan chuyên môn và người tiêu dùng đánh giá cao. Thông qua các đợt trưng bày, chúng tôi quảng bá, giới thiệu sản phẩm cũng như khảo sát đánh giá, thu thập phản hồi của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. Từ đó, tiếp tục thay đổi để hoàn thiện các sản phẩm của mình".

Được biết, sau khi tham gia hội chợ tại Đồng Nai năm nay, HTX đã tiêu thụ được hàng trăm lít nước mắm và nhiều sản phẩm khác. Ngoài ra, HTX còn tìm kiếm, giao ước hợp tác với một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để mở điểm giới thiệu, trưng bày, bán sản phẩm mang nhãn hiệu Vị Thanh.

Chúng tôi có dịp gặp ông Lê Đình Tú, Giám đốc HTX nông lâm nghiệp Bình Sơn (Triệu Sơn) tại Diễn đàn kinh tế dược liệu - thế mạnh của khu vực kinh tế tập thể, HTX được Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tháng 7-2023 tại TP Sầm Sơn. Tại diễn đàn có hàng trăm sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, sản phẩm dược liệu của các HTX trên cả nước hội tụ để quảng bá, kết nối và giới thiệu sản phẩm. Ông Tú chia sẻ: "Được sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, chúng tôi tham gia diễn đàn với mong muốn được giao lưu, quảng bá sản phẩm. Cũng như học hỏi những tinh hoa từ các sản phẩm của các HTX trên địa bàn cả nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để HTX rút ra bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp khắc phục những hạn chế trong các sản phẩm, từ đó hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng".

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.314 HTX, với hàng nghìn sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chất lượng. Để hỗ trợ cho các HTX kết nối, quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực hỗ trợ các HTX tập trung xúc tiến thương mại, như: tổ chức và tham gia các hội chợ, diễn đàn xúc tiến thương mại trong, ngoài tỉnh để trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối tiêu thụ; tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm; hỗ trợ cập nhật sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ lên sàn giao dịch thương mại điện tử... Theo đó, hàng năm có hàng trăm lượt HTX tham gia các hội chợ quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các HTX của tỉnh đều gặp những hạn chế, như: hàng hóa chưa phong phú, đa dạng, sản phẩm chủ yếu ở dạng thô, chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu, mẫu mã bao bì còn đơn điệu. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh của các HTX chưa dồi dào, bền vững, không đủ đáp ứng các hợp đồng lớn. Ngoài ra, kỹ năng quảng bá, bán hàng của đội ngũ nhân viên, cán bộ quản lý HTX chưa thành thạo cũng là một hạn chế trong tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Kế hoạch năm 2023, liên minh sẽ tổ chức 4 lớp tập huấn cho 170 học viên về quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Để hoàn thành kế hoạch và trợ lực cho các HTX, liên minh đã hỗ trợ các HTX đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (VietGAP, GlobalGAP), truy xuất nguồn gốc, bao bì nhãn mác... và chú trọng đào tạo về chuyển đổi số cho HTX nhằm quảng bá sản phẩm một cách chuyên nghiệp. Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh chú trọng kết nối với các sở, ngành liên quan nhằm nắm bắt về các chương trình xúc tiến thương mại sẽ diễn ra để thông tin, hỗ trợ các HTX tham dự các sự kiện này...

Bài và ảnh: Lê Hòa