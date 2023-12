Khai mạc Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hóa năm 2023

Tối 15/12, tại huyện Thạch Thành, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hóa năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu dự lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện miền núi trong tỉnh; nhiều doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Hội chợ có quy mô 230 gian hàng của các địa phương, các hiệp hội, làng nghề, doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh và các tỉnh: Ninh Bình, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La... Ngoài ra, hội chợ còn thu hút một số gian hàng của doanh nghiệp nước bạn Lào tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Hội chợ nhằm phát triển giao thương giữa các huyện miền núi phía Tây của tỉnh, tạo cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết.

Đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh; giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương và các định hướng phát triển, các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Đông đảo Nhân dân tham gia lễ khai mạc hội chợ.

Thông qua hội chợ, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các huyện miền núi, biên giới của tỉnh; phục vụ tốt nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi, giải trí của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng, tham gia hội chợ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, sự đa dạng của các loại hình doanh nghiệp tham gia, sự phong phú về chủng loại hàng hóa tại hội chợ đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp đối với sự phát triển của thương mại miền núi.

Đồng thời, thể hiện ý chí quyết tâm của các doanh nghiệp vượt qua khó khăn để ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội chợ cũng là ngày hội của các doanh nghiệp, Nhân dân các dân tộc miền núi đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Thông qua các hoạt động tại hội chợ, các doanh nghiệp đẩy mạnh việc kết nối, giao lưu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, xem việc tổ chức kênh phân phối hàng hoá ở khu vực miền núi là một biện pháp lâu dài và hữu hiệu nhằm khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển với tinh thần tự lực, tự cường, hướng tới tự chủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, UBND huyện Thạch Thành, UBND các huyện miền núi và các sở, ban, ngành liên quan, các doanh nghiệp tham gia hội chợ đã góp phần cho sự thành công của hội chợ.

Để hội chợ diễn ra an toàn, hiệu quả và thành công tốt đẹp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thạch Thành và các đơn vị liên quan đảm bảo tốt trật tự, an ninh, an toàn cho các hoạt động của hội chợ cũng như hoạt động tham quan, mua sắm của Nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của huyện Thạch Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu tham quan gian hàng của huyện Ngọc Lặc.

Hội chợ diễn ra trong 5 ngày, từ 15-20/12. Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai mạc và thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm.

Lê Hợi