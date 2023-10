Huyện Quảng Xương gặp mặt các doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2023), chiều 11/10, UBND huyện Quảng Xương phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân.

Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quảng Xương, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa; các câu lạc bộ: Nữ doanh nhân huyện, Doanh nhân cựu chiến binh huyện, Doanh nhân trẻ huyện; các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Quảng Xương đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của huyện 9 tháng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Theo đó, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch HĐND huyện giao; có 5 chỉ tiêu về kinh tế và 3 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế của huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực như: sản phẩm công nghiệp duy trì tăng trưởng cao, các sản phẩm công nghiệp chủ lực như: thủ công mỹ nghệ tăng 13,9%, hàng may mặc tăng 6,6% so với cùng kỳ; tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển trên địa bàn huyện ước đạt 4.696 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ; các ngành thương mai, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.607 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 51,7 triệu USD.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ; đã khởi công 12 dự án, hoàn thành và đưa vào hoạt động 17 dự án do huyện làm chủ đầu tư; văn hóa, an sinh xã hội được thực hiện tốt; giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả tích cực; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... Riêng trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2023, toàn huyện đã thành lập mới 344 doanh nghiệp, trong đó 9 tháng năm 2023 thành lập mới 90 doanh nghiệp. Đây là những kết quả quan trọng để huyện Quảng Xương tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo báo cáo của Hội Doanh nghiệp huyện Quảng Xương, đến nay toàn huyện có hơn 600 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Mặc dù gặp không ít khó khăn do những nguyên nhân khách quan, tuy vậy hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân vẫn duy trì sự ổn định, không ngừng củng cố sự đoàn kết, chung sức, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện những năm qua và trong 9 tháng năm 2023. Hội Doanh nghiệp huyện đã có nhiều giải pháp, hoạt động hợp tác, hỗ trợ các hội viên, các doanh nghiệp trên địa bàn để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội Doanh nghiệp huyện và các doanh nhân, doanh nghiệp còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện trên địa bàn.

Nhân dịp này, đại diện các hiệp hội, hội, câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện đã có những ý kiến tâm huyết, những kiến nghị gửi tới UBND huyện trong phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động đem lại lợi ích cho địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả trong sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn, đồng thời ghi nhận sự đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm qua và trong 9 tháng năm 2023. Đồng chí mong rằng, các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy hơn nữa vai trò xung kích trên mặt trận kinh tế, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức quản trị doanh nghiệp; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện; đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Hội Doanh nghiệp huyện Quảng Xương phát huy vai trò của tổ chức hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả; làm tốt chức năng, nhiệm vụ là tổ chức đại diện, cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước; tạo dựng và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp hội viên, thực sự trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp.

