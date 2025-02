Đề nghị công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức Hội nghị xét công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh.

Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Năm 2020, sau khi được Trung ương công nhận đạt chuẩn huyện NTM, với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, huyện Thiệu Hóa tiếp tục xây dựng NTM nâng cao.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2024 đạt 5,93%, trong đó năm 2024 đạt 7,98% (đứng thứ 10 toàn tỉnh). Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn huyện còn 0,41% (giảm 0,83% so với thời điểm công nhận huyện NTM). Thu nhập bình quân đầu người đạt 66,02 triệu đồng (tăng 1,36 lần so với thời điểm công nhận huyện NTM). Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm và thực hiện thường xuyên; cảnh quan, môi trường nông thôn đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền các cấp hàng năm luôn được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác quốc phòng luôn được củng cố vững mạnh toàn diện; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện Thiệu Hóa tham dự hội nghị.

Đến nay, huyện Thiệu Hóa có 22/22 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%; 12/22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 54,55%; 3/22 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 13,64%; duy trì đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM, đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao; Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện đạt 99,46%.

Thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Trong giai đoạn 2011 - 2024, huyện Thiệu Hóa đã huy động nguồn lực cho xây dựng NTM trên địa bàn là 16.615,668 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ chiếm 9,19%; ngân sách huyện và xã chiếm 18,54%; huy động từ nhân dân chiếm 62,59%; nguồn vốn khác chiếm 9,68%. Từ nguồn vốn đó, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Thiệu Hóa được đầu tư đồng bộ, đảm bảo kết nối trung tâm hành chính của huyện với các xã và khu vực phụ cận với 33,2 km đường huyện; 171,46 km đường xã và đô thị; 160,49 km đường thôn; 245,39 km đường ngõ xóm và 320,07 km đường trục chính nội đồng. Hệ thống thủy lợi, điện, thông tin truyền thông được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y tế, văn hóa, giáo dục được đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, huyện Thiệu Hóa không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cảm ơn, tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương. Đồng chí cũng thông tin đến hội nghị những đặc điểm nổi bật của huyện Thiệu Hóa và cách làm sáng tạo của huyện trong thực hiện phong trào hiến đất và thực hiện các nhiệm vụ; trao đổi, làm rõ những vấn đề mà Hội đồng thẩm định đã nêu ra. Đồng thời, chỉ đạo huyện Thiệu Hóa tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Trên cơ sở các báo cáo kết quả rà soát hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM nâng cao; báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân..., các thành viên Hội đồng thẩm định đều đánh giá cao kết quả xây dựng NTM nâng cao của huyện. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã thống nhất thông qua, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam thống nhất với ý kiến của các thành viên Hội đồng đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024.

Đồng chí đề nghị chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, hướng tới xây dựng đô thị. Huyện hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 và tiếp tục triển khai các giải pháp giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao trong thời gian tới.

Lê Hợi