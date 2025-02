Tổng Công ty Điện lực miền Bắc dẫn đầu về sản lượng điện thương phẩm năm 2024

Với việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp và nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ nhân viên, các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đều đạt và vượt kế hoạch được giao, là đơn vị dẫn đầu trong 5 Tổng công ty Điện lực phân phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về sản lượng điện thương phẩm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 26/2 tại TP Thanh Hóa, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng - Sản xuất, kinh doanh dịch vụ điện lực năm 2024, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 27 điểm cầu tại các công ty điện lực trực thuộc.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2024, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hay, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.

Năm 2024, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 99.146,5 triệu kWh, tăng 9,46% so với cùng kỳ và đạt 104,43% kế hoạch EVN giao, là đơn vị dẫn đầu trong 5 Tổng công ty Điện lực phân phối. Theo thành phần phụ tải, điện cấp cho công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 62,88% tổng điện thương phẩm, tăng 11,17% so với cùng kỳ, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 29,51% tổng điện thương phẩm và tăng 5,37% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu tổn thất điện năng đạt 3,86%, giảm 0,24% so với kế hoạch năm 2024, về đích trước 2 năm so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025 EVN giao; tỷ lệ công tơ điện tử có thu thập xa đạt 95,3%; tỷ lệ thu nộp tiền điện của khách hàng hàng tháng luôn đạt và vượt với tỷ lệ 99,7%; cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 100%, về đích trước 1 năm so với chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025 EVN giao; doanh thu thực hiện công tác sản xuất, kinh doanh dịch vụ điện lực tại 27 công ty điện lực đạt 1.220,9 tỷ đồng, tương ứng 109% kế hoạch năm 2024 và bằng 127% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Tính đến hết năm 2024, trên địa bàn của EVNNPC có 4.271/4.271 xã đã có lưới điện quốc gia; có 11.339.099/11.375.753 hộ gia đình có điện đạt tỷ lệ 99,68% và 4.015/4.271 xã đạt tiêu chí số 4 về Nông thôn mới, chiếm 94,01%. EVNNPC đã tiếp nhận và giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định trong công tác cấp điện mới, các yêu cầu về dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ. Chỉ tiêu tỷ lệ yêu cầu của khách hàng được EVNNPC thực hiện đúng thời gian cam kết đạt 99,79%, cao hơn 0,29% so với kế hoạch EVN giao. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tính hết năm 2024 là 92,4%, cao hơn so với kế hoạch EVN giao 5,27% và cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 4,84%.

EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm thông qua nhiều hình thức, tổng sản lượng tiết kiệm điện đạt 2.548,286 triệu kWh, bằng 2,59% so với điện thương phẩm. Tổng công ty và các công ty điện lực thành viên đã hoàn thành việc đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch điều chỉnh phụ tải điện (DR) năm 2024 theo đúng quy định, có 4.742/4.742 khách hàng tham gia ký thỏa thuận DR, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trình bày tham luận tại hội nghị.

Đóng góp vào kết quả chung, năm 2024, tổng sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt 7.772,9 triệu kWh, tăng trưởng 9,43% so với cùng kỳ năm 2024, vượt 5,2% so với kế hoạch được EVNNPC giao; thu, nộp tiền điện 15.911,18 tỷ đồng, đạt 100,01%, cao hơn 0,21% so với kế hoạch giao; doanh thu từ dịch vụ điện lực của công ty đạt 100,25 tỷ đồng, vượt kế hoạch Tổng Công ty giao 7,9% và tăng 20,2% so với năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Với những kết quả đã đạt được, EVNNPC, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các công ty điện lực trực thuộc quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, trọng tâm là đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, an toàn trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khen thưởng các đơn vị điện lực có thành tích xuất sắc.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao giải nhất lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng cho Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao giải cho các công ty điện lực trực thuộc có thành tích hoạt động xuất sắc trong năm 2024.

Tại hội nghị, EVNNPC đã vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Nguyễn Lương