Hiệu quả kinh tế mô hình trồng bí xanh

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích canh tác, thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhân rộng mô hình trồng bí xanh, từ đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, hướng tới hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

Mô hình trồng bí xanh tại xã Xuân Hòa (Như Xuân).

Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở địa phương phù hợp với đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây bí xanh, xã Xuân Hòa (Như Xuân) đã khuyến khích, hỗ trợ người dân trồng thử nghiệm trên diện tích nhỏ được chuyển đổi từ đất đồi, đất bãi bỏ hoang hoặc trồng các loại cây hiệu quả kinh tế bấp bênh. Ban đầu, do đây là cây trồng mới, áp dụng các kỹ thuật mới trong canh tác nên người dân còn e dè trong việc chuyển đổi và mở rộng diện tích. Trước thực trạng đó, xã Xuân Hòa đã cử cán bộ nông nghiệp đến các hộ có diện tích trồng bí xanh “cầm tay chỉ việc”, từ ngâm ủ hạt, gieo hạt, làm bầu đất, làm giàn đến sử dụng phân bón để người dân yên tâm sản xuất...

Chị Lê Thị Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, cho biết: Sau thời gian thử nghiệm trên vùng đất Xuân Hòa cho thấy giống bí xanh này mùi thơm, ruột đặc, thịt quả chắc, dễ bảo quản và phù hợp với việc vận chuyển xa nên rất dễ tiêu thụ, nếu thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật sẽ mang lại năng suất cao. Đến nay, toàn xã đã phát triển được 30 ha trồng bí xanh. Trung bình trồng 1 ha bí xanh đến khi thu hoạch chi phí từ 25 đến 30 triệu đồng. Sau thời gian 90 ngày, cây bí sẽ cho thu hoạch với sản lượng bình quân từ 30 đến 45 tấn/ha, với giá bán từ 6 đến 10 nghìn đồng/kg tại ruộng, người dân thu lợi nhuận từ 170 triệu đồng/ha trở lên. Toàn bộ sản phẩm được các thương lái đến đặt mua tại ruộng và tiêu thụ tại chợ đầu mối.

Vụ đông năm 2022, xã Hoằng Lưu (Hoằng Hóa) phát triển được khoảng 9 ha bí xanh. Do có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất từ năm 2018 nên hàng năm người dân trên địa bàn xã luôn chủ động trong việc gieo trồng, chọn giống, làm giàn và áp dụng kỹ thuật để cây cho năng suất, chất lượng quả cao. Ông Lê Ngọc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu cho biết: Ban đầu, xã chỉ đưa vào trồng thí điểm 2 ha, sau vụ đầu tiên, thấy cây bí xanh phù hợp với điều kiện đất đai, phát triển tốt, năng suất cao, giá bán ổn định nên đã giao cho HTX hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Bà Lê Thị Ngải, thôn Phượng Ngô 2, một trong những hộ dân tiên phong trong việc phát triển cây bí xanh cho biết: "Bí xanh có ưu điểm nổi bật là thời gian sinh trưởng ngắn, là loại cây ưa ẩm nên gieo hạt khi thời tiết ấm áp, khi cây dài khoảng 1m thì tôi làm giàn bằng que nứa cắm chéo để cây leo. Trồng bí xanh vất vả thời gian đầu do phải thường xuyên kiểm tra phòng trừ một số loài côn trùng, sâu bệnh”. Hiện nay, cây bí xanh đã trở thành loại cây được nhiều hộ dân trên địa bàn xã lựa chọn gieo trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành vùng sản xuất bí xanh tập trung với năng suất đạt từ 7 tạ/ha trở lên, hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Toàn bộ sản phẩm đang được doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm với giá từ 8 nghìn đồng/kg trở lên tùy thời điểm. Ngoài xã Hoằng Lưu, trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã có nhiều xã nhân rộng mô hình này, hình thành vùng sản xuất bí xanh tập trung như Hoằng Đạo, Hoằng Thắng...

Được biết, cây bí xanh được trồng rộng rãi ở các huyện Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Hoằng Hóa... Không chỉ sản xuất theo phương thức truyền thống, các địa phương còn chú trọng hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, từ đó, nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân.

