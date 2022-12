Đừng kiểm cho phải phép

Sau phản ánh của báo chí và mạng xã hội về tình trạng xe ô tô cũ nát nhưng vẫn lưu thông trên đường, trong đó có nhiều xe đưa đón công nhân hàng ngày, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thành lập tổ công tác về tăng cường quản lý Nhà nước; kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, với thời gian hoạt động kéo dài 1 năm, bắt đầu từ ngày 1-1-2023.

(Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Internet)

Khuất tất trong đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ không phải bây giờ mới có, chỉ có điều việc này ngày càng trở nên bất chấp hơn ở một số trung tâm đăng kiểm. Con số thống kê lỗi vi phạm hơn 700.000 phương tiện được đăng kiểm công bố ít ngày trước gieo vào lòng người tham gia giao thông một nỗi lo không hề nhỏ. Với việc trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ra đời ngày càng nhiều, nhất là loại hình trung tâm đăng kiểm thực hiện theo hình thức xã hội hóa, khoan hãy nói đến việc cán bộ đăng kiểm nhận hối lộ để bỏ qua lỗi kỹ thuật, bản thân các trung tâm đăng kiểm cũng phải cạnh tranh với nhau để giữ khách, những lỗi không quá nặng có thể sẽ được chủ động bỏ qua. Nhưng những lỗi tưởng như không quá nguy hiểm ấy kết hợp với việc điều khiển phương tiện ẩu, hạ tầng giao thông xuống cấp ở nhiều nơi, sẽ trở nên rất nguy hại.

Một chiếc xe ô tô xuất xưởng đều có thông số kỹ thuật an toàn, không nên phân biệt đâu là thông số chính, đâu là thông số phụ. Ngay cả việc nhiều xe ô tô cơi nới thành thùng, tưởng chẳng liên quan gì đến máy móc, hệ thống phanh hay khí thải, nhưng thực tế lại có tác động không nhỏ. Xe cơi nới thành thùng sẽ vận tải khối lượng lớn hơn, mà khối lượng ấy sẽ tác động lên hệ thống phanh vốn dĩ chỉ được thiết kế đảm bảo an toàn với khối lượng cho phép. Khối lượng vận tải lớn cũng tạo ra nguồn khí thải nhiều hơn khi lưu thông ở đường xấu, đường dốc, tăng tốc sau khi phanh… Thời gian qua, rất nhiều vụ tai nạn giao thông được xác định có nguyên nhân từ việc mất an toàn từ hệ thống kỹ thuật của xe. Những chiếc xe ấy đều còn hạn đăng kiểm. Theo quy định, việc kiểm tra, giám sát hoạt động của trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thuộc trách nhiệm của lực lượng thanh tra giao thông - vận tải. Tuy nhiên, việc thanh tra vẫn tiến hành, nhưng xe không đủ điều kiện “lọt trạm đăng kiểm” vẫn xảy ra.

Sau những sai sót liên tiếp xảy ra trong công tác đăng kiểm gần đây, dư luận xã hội vô cùng bất bình. Mong rằng trung tâm đăng kiểm phải thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, đó là kiểm định sự an toàn của phương tiện, xe nào đủ điều kiện thì lưu thông, chứ không kiểm cho xong. Việc thực hiện tổng kiểm tra của tổ công tác liên ngành trong năm 2023 cũng vậy, phải thực chất, chỉ ra và ngăn chặn cái sai, chứ không phải là kiểm tra lấy lệ để trấn an dư luận.

Tuệ Minh