Điện lực TP Sầm Sơn với nhiều hoạt động thiết thực tri ân khách hàng năm 2022

Năm 2022, mặc dù chịu nhiều tác động do giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến ngành điện. Tuy nhiên tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động Điện lực TP Sầm Sơn (PC Thanh Hóa) bằng nhiều giải pháp linh hoạt, vận dụng có hiệu quả những yếu tố thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, thách thức không ngừng nỗ lực, phát huy sáng kiến, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời đảm bảo duy trì thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực hướng tới khách hàng và cộng đồng.

Điện lực TP Sầm Sơn (PC Thanh Hóa) thực hiện rửa sứ hotline góp phần đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2022, Điện lực TP Sầm Sơn đang quản lý và bán điện đến 25.412 khách hàng. Trên các chỉ tiêu SXKD được giao trong năm, đơn vị đã thực hiện và đạt một số kết quả nổi bật, trong đó điện thương phẩm 157.195.691 kWh đạt 123,62 % so với kế hoạch và 142,89% so với thực hiện năm 2021; tỷ lệ tổn thất ước thực hiện 4,64%, giảm 0,8% so với thực hiện năm 2021; giá bán điện bình quân thực hiện 2254,19/2179,22đ/kWh kế hoạch giao, tăng 214,45đ/kWh so với thực hiện năm 2021; thu tiền điện được 354,348 tỷ đồng tăng 159,77% so với năm 2021; trong năm không có tai nạn lao động, tai nạn giao thông và tai nạn điện trong dân trên địa bàn quản lý.

Trong “Tháng tri ân khách hàng” năm 2022, Điện lực TP Sầm Sơn đã tặng quà đến 60 khách hàng có TBA chuyên dùng trên địa bàn.

Hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”. Theo đó, trong tháng 12-2022, Điện lực TP Sầm Sơn ngoài việc tập trung bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; tăng cường hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các khách hàng đang sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh. “Tháng tri ân khách hàng” năm nay, đơn vị còn tổ chức tri ân, tặng quà đến các khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham gia, phối hợp thực hiện các hoạt động của ngành điện được diễn ra trong năm 2022. Bên cạnh đó tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng (App) CSKH, tham gia thanh toán trực tuyến, dịch vụ điện trực tuyến, chuyển đổi nhận thông báo sang các kênh dùng internet như app CSKH/Email/Zalo… Phối hợp cùng các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán, các đơn vị đối tác để chăm sóc khách hàng.

CBCNV-LĐ Điện lực TP Sầm Sơn tham gia hiến máu nhân đạo tại “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII” do Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức.

Cũng trong tháng 12, hưởng ứng chương trình “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII” với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”; “Hiến máu cứu người, nghĩa cử cao đẹp” đã trở thành nét đẹp giàu tính nhân văn của những người chiến sỹ áo cam ngành điện xứ Thanh. Cán bộ công nhân viên trong đơn vị đã nhiệt tình tham gia tích cực thực hiện hiến máu nhân đạo, đóng góp vào kho máu dự trữ cho người bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua các hoạt động trong tháng 12-2022, Điện lực TP Sầm Sơn cùng với PC Thanh Hóa được khách hàng sử dụng điện, Nhân dân địa phương, cộng đồng xã hội tin tưởng, ghi nhận, thật xứng đáng là những người “EVN thắp sáng niềm tin”.

Ngọc Anh (Điện lực TP Sầm Sơn)