Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung diễn tập PCCC&CNCH năm 2023

Mới đây, Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH số 3, Công an thị xã Bỉm Sơn tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH tại tòa nhà điều hành của Điện lực.

Diễn tập phương án PCCC&CNCH tại tòa nhà điều hành Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung.

Theo đó, tình huống giả định được đưa ra trong buổi diễn tập như sau: Vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 10 năm 2023 xảy ra đám cháy tại phòng Tổng hợp ở tầng 4. Nguyên nhân ban đầu do chập điện. Tại thời điểm này có gió mạnh làm đám cháy lan nhanh. Lực lượng PCCC của đơn vị có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy nhưng không khống chế, dập tắt được đám cháy nên điện báo cho lực lượng PCCC&CNCH số 3 và công an thị xã Bỉm Sơn hỗ trợ. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH số 3 nhanh chóng điều động xe chữa cháy, 01 xe cứu hộ triển khai lực lượng để chữa cháy đến hiện trường và đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy an toàn, tiến hành chữa cháy tại chỗ, sau khoảng 15 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Với tinh thần quyết tâm cao cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa 2 lực lượng PCCC&CNCH số 3, Công an thị xã Bỉm Sơn và Đội chữa cháy của Điện lực, buổi diễn tập đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đảm bảo đúng kỹ thuật và yêu cầu đặt ra.

Thông qua việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy góp phần củng cố, nâng cao ý thức, nhận thức về công tác PCCC cho toàn thể CBCNV trong Điện lực; đồng thời, đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy ở giai đoạn đầu của lực lượng PCCC của Điện lực; công tác kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống chữa cháy tòa nhà và các phương tiện chữa cháy tại chỗ của đơn vị; giúp lực lượng PCCC của đơn vị chủ động, chuyên nghiệp và xử lý kịp thời khi có sự cố cháy xảy ra tại đơn vị.

Tại buổi bế mạc, Thượng tá Lê Tuấn Dũng, Phó trưởng công an thị xã Bỉm Sơn đã đánh giá cao tinh thần buổi diễn tập, toàn thể CBCNV của Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung đã thành thạo việc sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, có được kinh nghiệm xử lý tình huống thoát hiểm qua đường cầu thang bộ, phản xạ kịp thời khi xảy ra cháy.

Để bảo đảm an toàn phòng cháy và thực hiện tốt công tác chữa cháy, CNCH góp phần phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, trong thời gian tới Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác PCCC và CNCH. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC để kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót, hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Hùng Mạnh (CTV)