Bỉm Sơn với các giải pháp phục hồi kinh tế

Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thị xã Bỉm Sơn được thực hiện trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động từ tình hình kinh tế quốc tế. Ở trong nước, giá nguyên vật liệu tăng cao, thị trường bị thu hẹp dẫn đến nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, thị xã đang tập trung cho công tác điều hành kinh tế, với những giải pháp vừa quyết liệt, vừa linh hoạt để cùng cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Công nghiệp Intco Việt Nam (Khu Công nghiệp Bỉm Sơn).

6 tháng đầu năm 2023 việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế quan trọng của thị xã chưa đạt so với kế hoạch. Điển hình như sản xuất công nghiệp - xây dựng chỉ đạt 22,8%; huy động vốn đầu tư đạt 23%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ chỉ đạt 16,3%... Tuy nhiên, ngoài những lĩnh vực gặp tổn thất do khó khăn chung của thị trường, một số chỉ tiêu kinh tế là lợi thế của thị xã vẫn có tín hiệu khả quan. Đó là hoạt động du lịch sôi động với tổng lượng khách du lịch tăng 48% so với cùng kỳ, đạt trên 70% so với kế hoạch; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,3% so với cùng kỳ, với giá trị đạt 53,8% kế hoạch. Đặc biệt, với kinh nghiệm và uy tín với khách hàng của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, giá trị hàng hóa xuất khẩu 6 tháng trên địa bàn vẫn đạt 115 triệu USD, đạt 59% kế hoạch và tăng 18,8% so với cùng kỳ.

Với quyết tâm tăng tốc để về đích những tháng cuối năm, ngay trong tháng 7-2023 UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023; rà soát, đề xuất UBND tỉnh bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn thị xã... Cùng với đó, các ngành chức năng của thị xã cũng tăng cường nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của thị xã đã có nhiều tín hiệu khả quan. Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định. Giải ngân vốn đầu tư công đã đạt 68,5/92,5 tỷ đồng, đạt gần 68% kế hoạch. Thị xã đã thực hiện kiểm kê giải phóng mặt bằng (GPMB) diện tích 20,22 ha cần giải phóng của 18 dự án, đạt 79% kế hoạch; trong đó đã chi trả tiền bồi thường và hoàn thành GPMB 16,96 ha, đạt 66,4% kế hoạch. Duy có chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước vẫn còn nhiều khó khăn với con số 8 tháng ước đạt 128,2 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, bằng 38% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do thu tiền sử dụng đất đạt thấp và một số sắc thuế như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tại xã có kế hoạch thu vào quý 3, quý 4 hàng năm.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Bỉm Sơn, những tháng cuối năm thị xã tiếp tục chú trọng việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm đang triển khai đầu tư và dự kiến hoàn thành trong năm 2023 nhằm tăng năng lực sản xuất; đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác GPMB, tạo mặt bằng sạch phát triển các dự án đầu tư, kinh doanh mới.

Địa phương cũng sẽ tích cực đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, quản lý các công trình xây dựng, hạ tầng công cộng; đẩy nhanh tiến độ lựa chọn tư vấn, sớm triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu theo quy định; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là dự án nâng cấp, cải tạo đê Tam Điệp và cầu Hà Lan; đường nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6...

Với sản xuất nông nghiệp, sẽ chú trọng phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng an toàn nhằm tăng giá trị và khả năng cạnh tranh; thực hiện có hiệu quả việc tích tụ, tập trung đất đai; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Trong công tác thu hút đầu tư, thị xã cũng sẽ chủ động thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tác động lan tỏa, thân thiện với môi trường. Đồng thời, rà soát các khu vực phù hợp tổ chức lập các quy hoạch chi tiết làm cơ sở quản lý và thu hút đầu tư trên địa bàn và thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công các dự án theo đúng kế hoạch đầu tư công năm 2023; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản... bảo đảm chất lượng, thời gian, tạo tiền đề cho việc thực hiện công tác thu hút đầu tư trong những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Tùng Lâm