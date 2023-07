Bảo đảm an toàn vùng nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão

Mặc dù được đầu tư cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng và áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, song nuôi trồng thủy sản là lĩnh vực sản xuất dễ bị ảnh hưởng, gây thiệt hại lớn trong mùa mưa bão. Do đó, ngay từ đầu mùa, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương đề ra nhiều biện pháp để phòng, chống và khắc phục rủi ro, bảo đảm an toàn cho các vùng nuôi trồng thủy sản.

Gia đình ông Chu Đình Sự, xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) đang gấp rút triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trước mùa mưa bão.

Ông Chu Đình Sự, thôn 3, xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) có hơn 1 ha nuôi tôm thẻ chân trắng. Để bảo vệ diện tích tôm nuôi, trước những ảnh hưởng của môi trường, 3 năm gần đây, ông đã chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm công nghệ 3, 4 giai đoạn ở bể tròn. Ông đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng các bể nổi, lắp đặt thiết bị tự động kiểm soát môi trường, không khí, nhiệt độ ở các bể nuôi. Với cách làm này, tôm vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện thời tiết nhiệt độ thấp, mưa nhiều. Theo ông Sự, khâu quan trọng nhất là phải biết cách điều chỉnh môi trường nước cho ao nuôi. Nhất là trong mùa mưa bão, trước những thay đổi đột ngột của môi trường, cần thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, đặc biệt là mật độ nuôi, quản lý chặt các yếu tố môi trường trong ao nuôi. Ngoài ra, gia đình cũng đầu tư hệ thống bạt che phòng khi xảy ra mưa lớn không để nước mưa đổ dồn xuống ao nuôi, làm độ PH giảm đột ngột, có thể khiến tôm chết hàng loạt. Với những kinh nghiệm giắt lưng đó, 2 - 3 năm qua, việc nuôi trồng của gia đình ông Sự luôn đạt hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động, thu nhập 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Bước vào mùa mưa bão, với những dự báo khắc nghiệt của thời tiết, ông Nguyễn Văn Sinh, thị trấn Thường Xuân cũng không khỏi lo lắng: “Hiện nay, nghề nuôi cá lồng ở huyện Thường Xuân đang phát triển mạnh, với khoảng 250 lồng nuôi cá. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão, gia đình tôi và các hộ nuôi khác đã mua dây chão, mỏ neo để gia cố các lồng và giằng lại các thành ngăn bè cá. Đặc biệt, vùng lòng hồ thủy điện Cửa Đạt không chỉ lo ngại về nước dâng cao mà còn có vấn đề bảo đảm nguồn nước nuôi trồng khi mưa lũ về. Do đó, các hộ nuôi cá lồng phải thường xuyên dọn vớt rác, làm sạch nguồn nước tránh gây bệnh tới đàn cá. Từ đầu tháng 7, các hộ nuôi cá lồng đã chú trọng neo đậu lồng nuôi cố định, thời tiết diễn biến xấu có thể di chuyển đến vị trí gần bờ, tránh bị cuốn trôi do nước chảy xiết”.

Ông Trịnh Văn Trường, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thường Xuân, cho biết: Bước vào mùa mưa bão, huyện Thường Xuân đã hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng trên sông và hồ thủy điện, thủy lợi thường xuyên kiểm tra lồng bè, tu sửa những nơi xung yếu bảo đảm lồng vững chắc; không xuống giống mới, chủ động thu hoạch cá đến lứa. Ngoài ra, các hộ nuôi phải chuẩn bị sẵn sàng máy bơm nước, máy tạo ô xy... để sử dụng khi cần thiết nhằm bảo đảm giá trị kinh tế, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có 4.100 ha nuôi trồng thủy sản, hơn 138 ha nuôi cá lồng trên sông, biển, hồ thủy lợi, thủy điện. Bên cạnh những diện tích được đầu tư hạ tầng kỹ thuật kiên cố, hiện đại, áp dụng những kỹ thuật nuôi trồng tiên tiến thì phần lớn diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đang tồn tại theo hướng thâm canh và bán thâm canh, hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố tràn bờ, ngập úng khi có mưa to kéo dài. Vì vậy, ngay từ đầu mùa mưa bão, hầu hết các địa phương có diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ đối tượng nuôi trồng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra. Cùng với đó, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức kiểm kê, rà soát các vùng nuôi trồng thủy sản, hệ thống kênh, trạm bơm tiêu chống úng khu vực nuôi trồng thủy sản nhằm chủ động các biện pháp ứng phó khi có mưa to, bão lớn xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng các huyện, thị xã, thành phố, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, hướng dẫn người dân có các biện pháp bảo vệ ao, đầm nuôi thủy sản khi có mưa. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn người dân các biện pháp gia cố, bảo vệ bờ, cống... hướng dẫn người nuôi thủy sản thu hoạch trước mùa mưa, lũ nhằm hạn chế thất thoát, thiệt hại kinh tế khi bão, lũ xảy ra; thường xuyên kiểm tra và áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho con nuôi thủy sản khi thời tiết thay đổi.

Bài và ảnh: Thanh Hòa