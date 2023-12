Agribank Nam Thanh Hóa - Hành trình 5 năm kiến tạo giá trị, khẳng định thương hiệu

5 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, truyền thống phát triển của Agribank, đã và đang cùng hệ thống thực thi nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Agribank Nam Thanh Hóa tài trợ 100% kinh phí xây dựng Trường THCS Quảng Hợp (Quảng Xương) trị giá 6 tỷ đồng.

Agribank Nam Thanh Hóa là chi nhánh loại I, hạng I, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), được thành lập ngày 1/1/2019, trên cơ sở chia tách từ Agribank tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi được thành lập, Agribank Nam Thanh Hóa nhanh chóng ổn định mô hình tổ chức, xây dựng và triển khai quy chế quản lý nội bộ, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đây được xác định là khâu đột phá để đưa chi nhánh phát triển nhanh và bền vững.

Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gia tăng, chi nhánh luôn xác định huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, đi đôi với đó là không ngừng cung ứng đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển nhanh các dịch vụ ngân hàng điện tử theo hướng ngân hàng số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi trong giao dịch mọi lúc, mọi nơi cho khách hàng. 5 năm qua, chi nhánh đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ, phát triển hệ thống máy POS, ATM, đưa vào hoạt động hệ thống ngân hàng tự động Autobank CDM; gia tăng tiện ích ngân hàng điện tử như thanh toán qua mã VietQR, QR code, kết nối thanh toán online giữa ngân hàng với các đơn vị cung cấp dịch vụ công như bệnh viện, trường học... Đồng thời, thực hiện số hóa khách hàng, số hóa các nghiệp vụ hoạt động nội bộ, quản trị nhân sự,... giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, tăng tốc độ thanh toán và nâng cao độ chính xác trong hoạt động giao dịch ngân hàng.

Bám sát các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Agribank Nam Thanh Hóa đã thực hiện tốt sứ mệnh “Tam nông”, tập trung ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chỉ đạo tăng trưởng tín dụng linh hoạt theo danh mục đầu tư tín dụng phù hợp với diễn biến thị trường; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng, như: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ; cho vay mở rộng sản xuất kinh doanh phục vụ mục tiêu XDNTM; cho vay ưu đãi lãi suất theo các chương trình của Agribank... Nguồn vốn tín dụng được đưa đến gần dân, sát dân hơn thông qua việc phối hợp với tổ chức hội nông dân, hội phụ nữ xây dựng hệ thống 1.300 tổ vay vốn tại các thôn, bản, khu dân cư và triển khai các điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu luôn dưới mức cho phép và thấp hơn mức bình quân chung của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ an toàn cho phép. Chi nhánh thường xuyên duy trì tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm trên 80% tổng dư nợ; từng bước tăng tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tại các khu vực kinh tế trọng điểm, các địa bàn động lực, các hành lang kinh tế theo định hướng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Thông qua nguồn vốn đầu tư của Agribank Nam Thanh Hóa đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống Nhân dân ở khu vực nông thôn và thúc đẩy XDNTM, tăng trưởng kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank về chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Agribank Nam Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và thực chất các chính sách hỗ trợ khách hàng như giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn nợ giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới với lãi suất ưu đãi, miễn phí chuyển tiền trong nước... với gần 70.000 khách hàng vay vốn được hỗ trợ; tổng số phí và lãi đã hỗ trợ khách hàng gần 200 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Không chỉ tạo dấu ấn trong kinh doanh, Agribank Nam Thanh Hóa còn dành nhiều nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của một ngân hàng vì cộng đồng, nghĩa tình và sẻ chia. 5 năm qua, chi nhánh đã dành gần 14 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn, với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng trường học trị giá 6 tỷ đồng; tặng 12 nhà tình nghĩa; trao tặng hơn 4.300 suất quà tết cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 2,1 tỷ đồng; trao tặng tủ sách, thiết bị học tập trị giá 320 triệu đồng; tặng hơn 70.000 cây giống; ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 1,9 tỷ đồng,... Những ân tình mà Agribank Nam Thanh Hóa trao tặng đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều gia đình khó khăn vượt lên hoàn cảnh, viết nên những câu chuyện đẹp giữa đời thường.

Agribank Thanh Hóa duy trì tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm trên 80% tổng dư nợ.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Agribank Nam Thanh Hóa luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng phát triển doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước kiện toàn mô hình tổ chức theo định hướng của Agribank. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở, hệ thống các sàn giao dịch khang trang, hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ khách hàng. Xây dựng được môi trường làm việc không khói thuốc, xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tạo động lực phát triển, khuyến khích các tập thể và cá nhân thi đua nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước...

Đến nay, sau 5 năm xây dựng và phát triển, với những phát triển vượt bậc trong kinh doanh và những hoạt động nhân văn vì cộng đồng, Agribank Nam Thanh Hóa đã tạo nên một thương hiệu đẹp, uy tín đối với người dân. Chi nhánh đã có sự tăng trưởng cao về quy mô, chất lượng, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả với tổng nguồn vốn huy động đạt trên 14.600 tỷ đồng (tăng gấp 2,2 lần so với khi mới thành lập), tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 16.400 tỷ đồng (tăng gấp 1,8 lần so với khi mới thành lập). Agribank Nam Thanh Hóa trở thành một trong những chi nhánh hàng đầu về chất lượng tín dụng trong hệ thống Agribank; giữ vững vị thế, vai trò của chi nhánh trực thuộc Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận những kết quả đạt được và sự đóng góp quan trọng của Agribank Nam Thanh Hóa thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ban lãnh đạo Agribank đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể, các cá nhân thuộc chi nhánh. Hàng năm đơn vị luôn được Agribank xếp loại chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh; năm 2021 được Agribank xếp thứ Nhất Khối thi đua Khu vực Bắc Trung bộ; năm 2022 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen và Cờ thi đua; từ năm 2020-2023 liên tục được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; năm 2021 và 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu Xứ Thanh”. Đây là minh chứng cho tính đúng đắn, hiệu quả trong chiến lược kinh doanh, nhất quán trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với thực tiễn. Những thành quả gặt hái hôm nay sẽ vun đắp thêm sức mạnh để chi nhánh tiếp tục đón đầu cơ hội, tạo nên những bứt phá mới.

Vững tin bước sang giai đoạn phát triển mới, Agribank Nam Thanh Hóa xác định mục tiêu tiếp tục phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh, trong đó lấy phát triển nhanh sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số, tích cực gia tăng lợi ích và chất lượng phục vụ khách hàng làm cốt lõi, là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh để giữ vững và phát triển thị trường. Đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động và thực hiện tốt nhất công tác an sinh xã hội. Tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng chi nhánh phát triển nhanh, an toàn, hiệu quả cao, đóng góp tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bài và ảnh: Khánh Phương