Kiện toàn Ban ATGT khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và các địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, không để gián đoạn công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Tiên Trang ra quân bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trong ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp, từ ngày 1/7 công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng chính thức đi vào hoạt động. Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự ATGT ở cơ sở, trong những ngày đầu vận hành bộ máy mới, lực lượng công an xã, phường đã tăng cường xuống cơ sở để nắm chắc tình hình địa bàn. Tại các đơn vị, các tổ công tác được điều động phối hợp với thôn, tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo đảm trật tự ATGT tại cơ sở, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm ATGT trên các trục đường liên thôn, liên xã từ những ngày đầu chuyển giao.

Song song với công tác bảo đảm trật tự ATGT, các tổ công tác của lực lượng công an xã, phường còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự.

Theo Trung tá Nguyễn Đăng Tùng, Phó trưởng Công an phường Đông Sơn, “ngay từ khi có kế hoạch sáp nhập, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tổng thể, huy động lực lượng bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến phố. Hằng ngày, phân công cán bộ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến để công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn phường không bị gián đoạn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Từ khi kết thúc hoạt động của công an cấp huyện, vai trò của công an cấp xã trong việc bảo đảm an ninh trật tự và ATGT được nâng cao. Công an các xã, phường đã trực tiếp xây dựng kế hoạch, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Bên cạnh đó, các đơn vị đã thành lập các tổ, chốt cố định, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín trên các tuyến đường và địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Lực lượng công an xã cũng phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng tổ chức rà soát, xác định các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để có biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Đồng thời, tham mưu với cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết phù hợp, không để xảy ra tình trạng phức tạp về trật tự ATGT.

Nhằm bảo đảm công tác ATGT không bị gián đoạn, ngày 1/7 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiện toàn Ban ATGT địa phương, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, tiếp tục duy trì hoạt động của Ban ATGT tỉnh, thành phố theo quy định hiện hành; bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng điều phối liên ngành về trật tự, ATGT trên địa bàn; chủ động tổ chức triển khai hoạt động bảo đảm trật tự ATGT phù hợp với điều kiện thực tế của mô hình hai cấp chính quyền. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường khẩn trương kiện toàn ban ATGT cấp xã. Đối với cấp xã, chính quyền địa phương được phép tạm thời quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của ban ATGT cấp xã và ban hành quy chế hoạt động tạm thời.

Trên cơ sở chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Ban ATGT tỉnh đã tập trung hướng dẫn các xã, phường kiện toàn hoạt động của Ban ATGT trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, bảo đảm thống nhất, thông suốt, không gián đoạn và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới. Qua đó, các xã, phường mới kịp thời chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông tại các xã, phường mới. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp Nhân dân tại các địa bàn mới về quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Hải Đăng