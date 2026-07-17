Kiểm tra công tác quản lý sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Ngày 16/7, đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa về công tác quản lý sự cố lưới điện trung áp, quản trị độ tin cậy cung cấp điện và quản lý vật tư, thiết bị hư hỏng năm 2026.

Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Trước buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra hồ sơ quản lý kỹ thuật, dữ liệu trên các phần mềm chuyên ngành và khảo sát thực tế tại Điện lực Hạc Thành, Sầm Sơn và Nghi Sơn.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản trị kỹ thuật của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, phụ tải tăng cao và dông sét gia tăng, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Việc tăng cường kiểm tra chuyên đề, xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận hành. Nếu không tính các yếu tố thiên tai bất khả kháng, số vụ sự cố trung áp giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2025. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện, trong đó SAIDI sự cố giảm 39,3%, SAIFI sự cố giảm 23,8%; SAIDI kế hoạch giảm 6,2%, SAIFI kế hoạch giảm 24,1%. Tổn thất điện năng được kiểm soát ở mức 3,11%, giảm 0,14% so với cùng kỳ.

Song song với công tác quản lý vận hành, Công ty cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn các công trình điện. Đến hết tháng 6/2026, đơn vị đã khởi công 67/69 dự án, đóng điện 66/72 dự án, quyết toán 39 dự án, đạt 105,4% kế hoạch và hoàn thành 55 hạng mục sửa chữa lớn. Các công trình đưa vào sử dụng đã từng bước nâng cao năng lực mang tải của lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đoàn công tác đánh giá cao việc Công ty từng bước chuyển từ tư duy xử lý sự cố sang quản trị theo tình trạng thiết bị thông qua việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như bảo trì theo tình trạng (CBM), camera nhiệt, flycam, thiết bị đo phóng điện cục bộ cùng các hệ thống OMS, PMIS trong theo dõi, phân tích và quản trị tài sản lưới điện.

Cùng với đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện bằng việc phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chặt tỉa cây cối có nguy cơ vi phạm hành lang. Đến hết tháng 6/2026, đơn vị đã xử lý 3 trong tổng số 4 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và chặt tỉa hơn 52.320 cây có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành lưới điện. Qua khảo sát thực tế tại các đơn vị, đoàn công tác đánh giá các điện lực đã chủ động áp dụng nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm từng khu vực, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản trị kỹ thuật và hiện đại hóa quản lý vận hành.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật, quản lý sự cố và độ tin cậy cung cấp điện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật, quản lý sự cố và độ tin cậy cung cấp điện. Đoàn công tác đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị kỹ thuật theo hướng lấy dữ liệu làm nền tảng điều hành, chuyển đổi số làm động lực đổi mới; chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống quản lý; nâng cao chất lượng phân tích nguyên nhân sự cố theo từng khu vực, từng nhóm thiết bị; phát huy hiệu quả bảo trì theo tình trạng, ứng dụng công nghệ hiện đại để chủ động nhận diện nguy cơ, từng bước chuyển mạnh từ xử lý sang phòng ngừa sự cố. Đồng thời, tiếp tục tối ưu phương thức vận hành, khai thác hiệu quả các mạch vòng và hệ thống tự động hóa nhằm giảm thời gian, phạm vi mất điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Đối với những tồn tại, hạn chế, ông yêu cầu đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng lưới điện, xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư, đặc biệt đối với lưới điện 110 kV; hoàn thiện báo cáo gửi Tổng Công ty trước ngày 25/7/2026; đồng thời tiếp tục tăng cường kỷ luật vận hành, nâng cao chất lượng phân tích sự cố, quản lý vật tư, thiết bị, kiểm soát chặt chất lượng thiết bị trước khi đưa vào vận hành, đẩy mạnh các giải pháp giảm tổn thất điện năng và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành lưới điện trung thế theo định hướng của EVNNPC.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC nhấn mạnh, với quy mô là một trong những đơn vị lớn của Tổng Công ty, mỗi chỉ tiêu kỹ thuật, độ tin cậy cung cấp điện và kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Thanh Hóa đều có tác động trực tiếp đến kết quả chung của EVNNPC. Vì vậy, tập thể lãnh đạo và người lao động cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới công tác quản trị kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động phòng ngừa sự cố, nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, góp phần xây dựng hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Lương