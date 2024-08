Khởi sắc nhiệm vụ thu ngân sách lĩnh vực hải quan

Với việc tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, chỉ hơn 8 tháng, Cục Hải quan Thanh Hóa đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2024.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa giải quyết thủ tục hải quan trên môi trường điện tử.

Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 371/CT-TCHQ ngày 24/1/2024 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024. Ngoài triển khai tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, đơn vị đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cao nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thủ tục hải quan trên môi trường điện tử được thực hiện xuyên suốt. Các phần mềm phục vụ khai báo hải quan và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan được vận hành ổn định. Và ở mặt công tác này, Cục Hải quan Thanh Hóa luôn là đơn vị dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh (DDCI). Qua đó đã rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục, thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu, tiết kiệm tối đa chi phí cho doanh nghiệp.

Cũng trong thời gian qua, Cục Hải quan Thanh Hóa đã chủ động thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại đơn vị, gắn với phổ biến rộng rãi nội dung các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, như: Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn... Trong đó, Cục Hải quan Thanh Hóa đã tập trung kêu gọi các hãng tàu, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại đơn vị và xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp lớn có trụ sở trên địa bàn tỉnh nhưng đang làm thủ tục hải quan tại các tỉnh khác về làm thủ tục tại Cục Hải quan Thanh Hóa để góp phần bổ sung nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Tuy số thu ngân sách hàng năm không cao, do các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan chủ yếu hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, nhưng ngay từ đầu năm 2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa đã tập trung triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp. Trong đó, việc phối hợp thu ngân sách Nhà nước với các ngân hàng thương mại, kho bạc Nhà nước được thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục, thông quan hàng hóa. Đồng thời, vận động doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn quản lý hải quan về làm thủ tục tại đơn vị. Chi cục đã phân công cán bộ trực giải quyết thủ tục hải quan 24/7, làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ, nghỉ tết, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục cho doanh nghiệp... Bên cạnh đó, đơn vị đã thường xuyên cập nhật đầy đủ số thuế phát sinh trên Hệ thống kế toán thuế tập trung để tích cực đôn đốc, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước...

Ông Ngô Văn Thành, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm đến ngày 15/8, đã có 291 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại đơn vị, cao hơn nhiều so với năm trước. Qua đó góp phần nâng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3,28 tỷ USD. Nhờ vậy, số thu ngân sách Nhà nước của chi cục từ đầu năm đến ngày 15/8 đạt 303,7 tỷ đồng, vượt 161,56% so với chỉ tiêu Cục Hải quan Thanh Hóa giao.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Thanh Hóa, với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, cộng với tình hình thế giới có nhiều chuyển biến mới, nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ đầu năm nay đã có nhiều khởi sắc. Từ đầu năm đến ngày 15/8, đã có 514 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Thanh Hóa, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2023. Cũng trong thời gian này, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 9,831 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023, nâng số thu ngân sách Nhà nước đạt 13.895,09 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 102% chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao là 13.550 tỷ đồng.

Ông Lê Xuân Cương, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, căn cứ tình hình thực tiễn, số thu ngân sách Nhà nước từ hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục tại đơn vị trong năm 2024 ước đạt 19.814 tỷ đồng, vượt 48% chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao. Trong thời gian tới, Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, chống thất thu trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn để kịp thời cập nhật tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024.

Bài và ảnh: Đồng Thành