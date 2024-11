Khen thưởng đột xuất cho Công an huyện Triệu Sơn

Chiều 28/11, Huyện ủy Triệu Sơn đã trao thưởng đột xuất cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Triệu Sơn về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao thưởng cho công an huyện.

Năm 2024, Công an huyện Triệu Sơn đã triển khai quyết liệt các giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tình hình tội phạm trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực: tội phạm về TTXH giảm 53,5% số vụ vi phạm so với cùng kỳ; không để phát sinh các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, gây bức xúc trong Nhân dân. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tin báo đạt 93%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 91,4%; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm trong hoạt động điều tra.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, Công an huyện đã bắt, khởi tố 25 vụ, 47 bị can về các tội danh liên quan đến ma túy; triệt xóa 2 đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ TP Hà Nội về Triệu Sơn tiêu thụ. Sau khi triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã, thị trấn, huyện không ma túy, chỉ trong một thời gian ngắn (từ ngày 23/9/2024 đến 3/11/2024), Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 30 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ tang vật: 2.315 viên hồng phiến, 9,724g heroin, 1,187g ma túy tổng hợp dạng đá.

Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Lê Văn Tuấn phát biểu chúc mừng Công an huyện Triệu Sơn.

Đặc biệt, vào 4h30 phút ngày 22/11/2024, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện, đấu tranh, triệt xóa 1 đường dây mua bán hàng cấm (pháo diêm) với số lượng lớn từ Hà Nội, Quảng Ninh về Thanh Hóa để tiêu thụ trong dịp tết, bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây ở Hà Nội và Quảng Ninh, thu giữ 1,2 tấn pháo nổ và 2,01 tấn pháo hoa, đây là lượng pháo thu được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, và là thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an huyện trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Những thành tích trên đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao của Công an huyện Triệu Sơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Để kịp thời động viên và biểu dương, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sỹ, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công an huyện Triệu Sơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lãnh đạo huyện Triệu Sơn đã trao thưởng đột xuất cho Công an huyện Triệu Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Lê Anh