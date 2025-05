Khánh thành thư viện Trường THCS Vạn Xuân do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ

Ngày 5/5, tại huyện Thường Xuân, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty Xăng dầu Thanh Hóa phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh (Sở Y tế Thanh Hóa) và chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành công trình xây dựng và mua sắm trang thiết bị thư viện Trường THCS Vạn Xuân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình xây dựng và mua sắm trang thiết bị thư viện Trường THCS Vạn Xuân.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam luôn đồng hành cùng các tổ chức và chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục - “chìa khóa” quyết định sự phát triển bền vững và tương lai tốt đẹp của đất nước.

Công trình thư viện nằm trong khuôn viên Trường THCS Vạn Xuân.

Niềm vui của các em học sinh Trường THCS Vạn Xuân trong ngày khánh thành thư viện.

Công trình xây dựng và mua sắm trang thiết bị thư viện cho học sinh Trường THCS Vạn Xuân được khởi công xây dựng tháng 7/2024 trong khuôn viên của trường học; đi kèm với đó là các trang thiết bị được trang bị cho thư viện như: Bàn ghế, sách, quạt... với tổng kinh phí đầu tư trên 400 triệu đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

Công trình thư viện góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển văn hóa đọc cho các em học sinh Trường THCS Vạn Xuân.

Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng là món quà thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các em học sinh có thêm niềm vui, cơ hội học thêm nhiều điều bổ ích, nâng cao tri thức, hình thành và phát triển văn hóa đọc cho các em cũng như tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa cho biết: "Ngày hôm nay, khi thư viện Trường THCS Vạn Xuân chính thức được đưa vào sử dụng, chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là không gian lý tưởng, hiện đại và đầy cảm hứng để các thầy cô giáo và các em học sinh tiếp cận với nguồn tri thức vô tận của nhân loại. Chúng tôi mong rằng thư viện này không chỉ dừng lại là nơi cung cấp kiến thức từ sách vở, mà còn trở thành trung tâm của những ý tưởng mới, là nơi ươm mầm ước mơ và khát vọng vươn cao, vươn xa của thế hệ trẻ Vạn Xuân.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa và bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa và bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao máy lọc nước cho Trường THCS Vạn Xuân.

Các đại biểu trao tặng sách cho Trường THCS Vạn Xuân.

Tại buổi lễ, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa đã trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập của Trường THCS Vạn Xuân; đại diện Công ty Xăng dầu Thanh Hóa và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng đã trao tặng sách cho thư viện và 1 máy lọc nước công nghiệp cho học sinh nhà trường với tổng giá trị hơn 23 triệu đồng.

Các đại biểu tham quan thư viện Trường THCS Vạn Xuân.

Trong hành trình gần 70 năm qua, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam luôn đồng hành với địa phương trong cả nước thực hiện công tác an sinh xã hội với tinh thần trách nhiệm cao. Hàng năm, Petrolimex có kế hoạch cụ thể, làm việc với tất cả các địa phương, trên tinh thần giao cho đơn vị thành viên Petrolimex làm đầu mối, nắm bắt nhu cầu, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc gia đình chính sách, người có công... Trong 5 năm qua, giai đoạn 2020-2024, Petrolimex đã dành hơn 1.151 tỷ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên toàn quốc, riêng lĩnh vực giáo dục, y tế và bảo trợ trẻ em là trên 275 tỷ đồng. Tại tỉnh Thanh Hóa, Petrolimex và Công ty Xăng dầu Thanh Hóa cũng đã dành số tiền hơn 20,5 tỷ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa trong 5 năm qua.

Bên cạnh đó, Petrolimex luôn chú trọng đầu tư, phát triển hệ thống kho cảng, cửa hàng xăng dầu hiện đại, văn minh để kịp thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và Nhân dân, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa cũng như các địa phương trên cả nước.

