Khẳng định hiệu quả và chất lượng công tác giải quyết việc làm

Thanh Hóa đang khẳng định vị thế là một trong những tỉnh dẫn đầu trong việc triển khai các giải pháp nhằm tạo việc làm, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội cho người dân. Với nhiều chính sách và chương trình kinh tế trọng điểm, tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Lao động Công ty CP TM & XNK thực phẩm Sao Mai trong ca sản xuất.

Thanh Hóa đã chú trọng khai thác tiềm năng từ các thành phần kinh tế, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế đa dạng và bền vững. Các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh được tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm ổn định. Song song với đó, kinh tế tập thể và kinh tế hộ gia đình cũng được khuyến khích phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản. Những mô hình này không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế địa phương. Thanh Hóa cũng là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhờ chính sách thu hút đầu tư hiệu quả và cơ sở hạ tầng hiện đại. Việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã mở ra hàng chục nghìn cơ hội việc làm mới, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trên toàn tỉnh.

Nhằm tăng cường kết nối cung cầu lao động, Thanh Hóa đã tổ chức thường xuyên các phiên giao dịch việc làm. Những sự kiện này tạo cơ hội để người lao động tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, tìm kiếm công việc phù hợp với năng lực và mong muốn của mình. Đồng thời, tỉnh cũng xây dựng hệ thống sàn giao dịch việc làm trực tuyến, giúp người lao động dễ dàng tìm kiếm thông tin mà không cần phải di chuyển nhiều. Không chỉ vậy, Thanh Hóa còn liên kết lao động với các tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua các hợp đồng hợp tác tuyển dụng, mở rộng cơ hội việc làm trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất và dịch vụ.

Một điểm sáng trong công tác giải quyết việc làm của Thanh Hóa là sự hỗ trợ dành cho lực lượng lao động trẻ, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp. Các chương trình tư vấn việc làm được tổ chức trực tiếp tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh, mang lại cho sinh viên cơ hội tiếp cận thị trường lao động ngay khi ra trường. Đây không chỉ là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và lao động trẻ mà còn là giải pháp thiết thực để giảm tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm lao động mới gia nhập thị trường.

Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tạo việc làm cho hàng trăm công nhân mỗi năm.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách hỗ trợ lao động và đào tạo nghề. Các thông tin về thị trường lao động, cơ hội việc làm và chính sách xuất khẩu lao động được truyền tải một cách đầy đủ và kịp thời, giúp người lao động, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, tiếp cận với những cơ hội phù hợp. Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng đến việc nâng cao năng lực quản lý lao động cho cán bộ địa phương, đảm bảo sự điều phối lao động một cách hiệu quả và đồng bộ.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 48.800 lao động, đạt 84,1% kế hoạch năm và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tỉnh ta đã đưa 9.518 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt 58,6% so với kế hoạch và đạt 95% so với cùng kỳ năm trước. Những thị trường trọng điểm xuất khẩu lao động như Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc đều đạt kết quả cao, với số lao động lần lượt là 3.459, 3.978 và 1.820 người. Một số địa phương trong tỉnh có phong trào xuất khẩu lao động mạnh mẽ và đã đưa được nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài, như TP Thanh Hóa, các huyện Yên Định, Nông Cống, Hậu Lộc. Đặc biệt, một số huyện miền núi như Cẩm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Như Xuân đã thực hiện rất hiệu quả công tác xuất khẩu lao động, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, khẳng định tiềm năng lao động của các khu vực này...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các phiên giao dịch việc làm quy mô lớn, thu hút hàng nghìn lượt lao động tham gia tuyển dụng. Bên cạnh đó, chú trọng kết nối việc làm cho những lao động có nhu cầu tìm kiếm công việc trong nước, đi làm việc ở nước ngoài hoặc học nghề, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp của người lao động. Sở cũng tích cực cung cấp thông tin về thị trường lao động, tổ chức các buổi tư vấn việc làm, hỗ trợ xuất khẩu lao động và các chính sách liên quan cho người lao động; phối hợp với các doanh nghiệp để tăng cường tuyển dụng lao động, giúp mở rộng cơ hội việc làm cho người dân.

Bên cạnh những hoạt động này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện hiệu quả các dự án, tiểu dự án nằm trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia được tài trợ từ nguồn ngân sách Trung ương. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh.

Bài và ảnh: Chi Phạm