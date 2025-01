Khám phá những cung đường du xuân

Xứ Thanh với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và di sản văn hóa phong phú, là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Vào mùa xuân, khi đất trời khoác lên mình tấm áo mới, những cung đường du xuân ở Thanh Hóa lại càng thêm phần nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu.

Khu Di tích lịch sử Lam Kinh là một trong những điểm đến hấp dẫn trên cung đường du xuân khám phá xứ Thanh.

Du xuân ở Thanh Hóa giờ đây không chỉ là tham quan cảnh đẹp mà còn là dịp để trải nghiệm văn hóa đặc sắc của địa phương. Đặc biệt, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán được đánh dấu bởi nhiều sự kiện văn hóa, du lịch - nơi du khách có thể hòa mình vào không khí vui tươi, náo nhiệt của mùa lễ hội. Hãy thử bắt đầu với cung đường khám phá miền Tây xứ Thanh từ các tỉnh phía Bắc, nối tour qua Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước), sau đó ghé qua một số điểm đến, bản làng của các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thường Xuân... Đây là hành trình khám phá không gian văn hóa đầy màu sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số Thái, Mường... mỗi dịp tết đến xuân về, được đông đảo du khách quốc tế lựa chọn.

Giám đốc Công ty CP Dịch vụ du lịch quốc tế Lạc Hồng (TP Thanh Hóa), Lê Thị Phương cho biết: “Những năm gần đây, các cung đường du xuân khám phá miền Tây xứ Thanh thu hút một lượng khách lớn. Trong đó chủ yếu là thị trường khách quốc tế và một số tỉnh phía Bắc. Hiện chúng tôi đang cung cấp gần 20 tour kết nối từ TP Thanh Hóa đến các khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, bản Mạ, bản Bút và nhiều combo du lịch dành cho khách lẻ. Đồng thời liên kết với các đơn vị lữ hành ngoại tỉnh đón khách nối tour đến Thanh Hóa. Đặc biệt, việc bổ sung thêm sản phẩm du lịch trekking đã tạo điều kiện để các đơn vị lữ hành làm mới bộ sản phẩm du xuân khám phá các cung đường miền Tây xứ Thanh”.

Nhận định về giá dịch vụ tour du lịch dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành cho biết, do tình hình kinh tế khó khăn nên chính sách giá dịch vụ năm nay cơ bản ổn định. So với ngày thường, chi phí tour dịp đầu xuân năm nay chỉ tăng khoảng 5 - 10%. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ, du khách nên tham khảo trước thông tin điểm đến hoặc liên hệ với các đơn vị lữ hành uy tín để được tư vấn cụ thể.

Từ vùng núi xuôi về, cung đường này sẽ đưa du khách đi qua một số điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh như: suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy), Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) và Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân). Đây là một trong những hành trình được đông đảo du khách lựa chọn bởi giá trị văn hóa, lịch sử điểm đến, mặt khác sự thuận tiện về hệ thống giao thông giúp các điểm đến trở nên liên kết. Du khách có thể nghỉ dưỡng tại các huyện miền núi, sau đó nối tour tham quan qua các điểm đến này. Còn nếu di chuyển từ TP Thanh Hóa cung đường sẽ lần lượt đi qua Khu Di tích lịch sử Lam Kinh - Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ - suối cá Cẩm Lương. Với thời gian di chuyển trong ngày, vì vậy hành trình này phù hợp với phần lớn đối tượng khách trong và ngoài tỉnh.

Chuẩn bị đón khách du xuân, những ngày này Ban Quản lý (BQL) Di tích lịch sử Lam Kinh đang khẩn trương chỉnh trang khuôn viên, trang trí tiểu cảnh, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn đón khách, BQL đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện, đặc biệt là tại các tòa Thái miếu và khu vực Chính điện. Trưởng BQL Di tích lịch sử Lam Kinh Nguyễn Xuân Toán cho biết: “Cùng với đảm bảo các điều kiện an toàn đón khách, chúng tôi sẽ cắt tỉa cây xanh, bố trí hoa tươi ở khu vực đón tiếp, nghinh môn, sân rồng, các tòa Thái miếu, Chính điện và khu vực lăng mộ vua Lê Thái Tổ. Ngoài ra, BQL sẽ nghiên cứu bố trí một số điểm phục vụ du khách check-in, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho du khách khi đến với di tích. Thông qua đó còn là cơ hội để tiếp tục lan tỏa hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn trong hành trình khám phá văn hóa xứ Thanh dịp đầu xuân”.

Sở hữu đa dạng sản phẩm du lịch, các khu, điểm du lịch trải dài qua các cung đường từ vùng miền biển, đồng bằng đến miền núi, du lịch Thanh Hóa tự tin là điểm đến đáp ứng được đa dạng lựa chọn của du khách. Cùng với khám phá điểm đến, du khách có thể tham gia vào một số lễ hội truyền thống đầu xuân như: lễ hội phủ Tía (Triệu Sơn), lễ hội đền Tướng quân Đỗ Bí (Nông Cống), lễ hội Phủ Na (Như Thanh), lễ hội đền Cửa Đạt (Thường Xuân), lễ hội chùa Ngọc Châu Tự (Cẩm Thủy)... để cảm nhận rõ hơn về giá trị văn hóa đặc sắc ở mỗi điểm đến.

Với hơn 1.500 di tích lịch sử, danh thắng, du xuân ở xứ Thanh không chỉ là cuộc dạo chơi, khám phá các điểm đến mà còn là cuộc hành hương tìm về nguồn cội văn hóa và sự tiếp nối của những giá trị truyền thống. Tuy nhiên, để chuyến du xuân về với xứ Thanh trở nên trọn vẹn, ý nghĩa, du khách nên có kế hoạch cụ thể và tìm hiểu về các cung đường di chuyển một cách phù hợp.

Bài và ảnh: Lê Anh