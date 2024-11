Khai mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024: Long An - Khát vọng sông Vàm

Tối 28/11, tại TP Tân An, hàng ngàn người dân cùng nhau hòa mình vào không khí sôi động của Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Long An – Khát vọng sông Vàm”. Chương trình không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh nhà.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024

Đến dự lễ khai mạc có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Thượng tướng Trần Đơn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc - Vũ Hồ; Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Lê Tấn Dũng; Trung tướng Phan Văn Việt - nguyên Chính ủy Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM - Shin Choong IL; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư kỹ lưỡng tại lễ khai mạc

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 được UBND tỉnh tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch cho tỉnh, gắn với việc phát huy các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên nhiên.

Đặc biệt, đây là dịp để thể hiện hình ảnh “Người Long An văn minh, hiếu khách, lịch thiệp và nghĩa tình’’, góp phần tạo điều kiện mở rộng giao lưu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đưa hình ảnh của Long An đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giao lưu văn hóa với nước bạn Hàn Quốc

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 diễn ra từ 28/11 đến 04/12, với chuỗi 10 hoạt động đa dạng, phong phú thể hiện thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 trong việc quảng bá hình ảnh Long An, thu hút đầu tư và phát triển du lịch. "Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch là cơ hội cho các doanh nghiệp, các địa phương liên kết, hợp tác phát triển, quảng bá thương hiệu, sản phẩm; đồng thời, tăng cường sự gắn kết, giao lưu Nhân dân giữa tỉnh Long An với các địa phương, đối tác Hàn Quốc. Đặc biệt, đây là dịp để thể hiện hình ảnh “Người Long An văn minh, hiếu khách, lịch thiệp và nghĩa tình’’" - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được khẳng định.

Không gian giao lưu văn hóa trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024

Đêm khai mạc diễn ra trong không khí sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với chương trình nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư kỹ lưỡng.

Trình diễn drone show ấn tượng.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn drone show ấn tượng, tái hiện những hình ảnh quen thuộc của Long An như đôi dòng sông Vàm Cỏ, cánh đồng hoa súng, Khu di tích cách mạng tỉnh, Tượng đài Long An trung dũng kiên cường... thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách./.

