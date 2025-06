Kết quả bước đầu đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo, đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả do Nguyễn Thị Dung làm chủ.

Cùng với việc đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn lậu, lực lượng công an trong tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm chức năng; các nhu yếu phẩm như: mì chính, hạt nêm, dầu ăn... Song song với công tác kiểm tra, lực lượng công an cũng tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Trong 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 829 vụ vi phạm. Trong đó, 170 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra khởi tố hình sự. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 93 tỷ đồng. Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, lực lượng chức năng đã phát hiện 75 vụ vi phạm. Trong đó chuyển khởi tố hình sự 3 vụ, xử lý vi phạm hành chính 72 vụ. Số tiền xử phạt hơn 6,9 tỷ đồng, trong đó, phạt vi phạm hành chính hơn 3 tỷ đồng, truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng.

Điển hình, ngày 23/5/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả ở huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1995, trú tại xã Hợp Thắng làm chủ. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Nguyễn Thị Dung thường xuyên lên mạng xã hội tiktok để livestream bán mỹ phẩm của nhiều hãng nổi tiếng với giá thành rất rẻ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an xã Minh Sơn và Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra tại nhà ông T.V.D., sinh năm 1962 ở thôn 4, xã Minh Sơn - là địa điểm Nguyễn Thị Dung đã thuê để sản xuất mỹ phẩm giả; thu giữ một số lượng lớn hóa chất, dung dịch các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, vỏ mỹ phẩm rỗng và các dụng cụ dùng để sản xuất mỹ phẩm giả. Đồng thời, tiến hành kiểm tra tại nhà ở của Nguyễn Thị Dung ở thôn Đồng Khang, xã Hợp Thắng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 256 chai mỹ phẩm giả gồm 24 loại mỹ phẩm khác nhau như: kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, kem làm trắng da... giả nhãn mác của nhiều loại mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới. Chỉ tính từ cuối năm 2024 đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Dung đã bán sản phẩm giả cho các khách hàng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 1.000 đơn hàng có tổng giá trị hơn 142 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21/5/2025, Công an phường Rừng Thông, TP Thanh Hóa và Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp kiểm tra và phát hiện, thu giữ gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cửa hàng kinh doanh Đào Sen, có địa chỉ ở phường Rừng Thông do bà Đào Thị Sen làm chủ hộ. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện cửa hàng Đào Sen đang kinh doanh hàng hóa gồm kê gà, chim cút, tràng trứng, lạp xưởng... với số lượng gần 1 tạ. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ...

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh, cho biết: "Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, do đó thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép. Cùng với đó tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng, từ đó cùng với chính quyền địa phương tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương