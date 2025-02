Hôm nay, Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai từ ngày 25-28/2.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975 - 19/6/2025) và 5 năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược.

Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Christopher Luxon trên cương vị Thủ tướng New Zealand. Trong thông báo từ phía New Zealand về chuyến thăm, Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định “Việt Nam là ngôi sao đang lên trong khu vực Đông Nam Á và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực”.

Thời gian qua, Việt Nam và New Zealand đã duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Tiêu biểu trong số này là chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 3/2024. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cũng đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 44, 45 vào tháng 10/2024 và gặp Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2024 vào tháng 11/2024.

Thủ tướng Christopher Luxon đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm New Zealand vào tháng 3/2024.

Với thành công của các cuộc tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính, quan hệ Việt Nam – New Zealand có bước phát triển mới. Hai bên đang thúc đẩy mối quan hệ lên tầm cao mới và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon được kỳ vọng sẽ là cột mốc quan trọng trên tiến trình này.

Hai nước cũng duy trì các cơ chế hợp tác song phương như: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (tháng 6/2024); Đối thoại Biển Việt Nam - New Zealand lần 1 (12/2024); Đối thoại Chính sách Quốc phòng (tháng 3/2024); Ủy ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại lần thứ 8 (tháng 5/2023); Đối thoại cấp cao về nông nghiệp lần thứ 2 (tháng 4/2022)...

Trong khuôn khổ đa phương, Việt Nam và New Zealand tích cực hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ASEAN và cơ chế tiểu vùng sông Mekong...

Đáng chú ý, Việt Nam và New Zealand quyết tâm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD vào năm 2026. Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư cũng là trụ cột quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước, khi Việt Nam và New Zealand có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau.

Thủ tướng Christopher Luxon gặp Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2024 tại Peru vào tháng 11/2024

Theo Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung, Thủ tướng Christopher Luxon đến Việt Nam cùng với một đoàn doanh nghiệp lớn, gồm nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu cho thấy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trọng tâm lớn của chuyến thăm lần này.

Trong khi đó, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh mới. Các doanh nghiệp New Zealand tháp tùng Thủ tướng Christopher Luxon dự kiến sẽ ký kết một số thỏa thuận hợp tác mới với các đối tác Việt Nam. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, giáo dục – đào tạo...

Hiện tại, Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn thứ 13 của New Zealand, còn New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 41 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 và 2024 đều đạt 1,3 tỷ USD, tăng khoảng 5,7% so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang New Zealand gồm điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy sản, hạt điều, giày dép... Ở chiều ngược lại, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ New Zealand nhóm hàng trái cây, hải sản, thịt, sữa, gỗ, nguyên liệu phụ liệu dệt, may, máy móc...

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford

Về đầu tư, Việt Nam có 11 dự án đầu tư tại New Zealand với tổng vốn đăng ký 38,4 triệu USD. New Zealand có 55 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 208 triệu USD. Về hợp tác phát triển, New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm.

New Zealand cam kết dành cho Việt Nam 26,7 triệu NZD viện trợ không hoàn lại cho giai đoạn 2021-2024 (tương tự giai đoạn 2018-2021); tập trung vào các dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng quả thanh long, chanh leo, phát triển giống lúa chịu hạn tại ĐBSCL, an toàn đập và đê điều tại một số địa phương.

Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục – đào tạo, quốc phòng – an ninh, lao động... giữa Việt Nam và New Zealand có nhiều bước tiến trong thời gian qua. Đặc biệt, New Zealand đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo tiếng Anh cho cán bộ các cơ quan Chính phủ từ năm 1992 và duy trì cấp học bổng cho Việt Nam với 30 suất học bổng/năm cho các chương trình đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Bên cạnh đó, hai nước đang thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và bền vững... nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam và New Zealand cũng có nhiều tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng...

Theo Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính và có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam. Ngoài ra, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục tại Hà Nội và TP.HCM.

Tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/2 đến 26/2, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ có bài phát biểu quan trọng. Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai với chủ “Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động” là một trong những sự kiện đa phương lớn nhất do Việt Nam chủ trì tổ chức năm 2025.

Theo VOV