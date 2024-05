Hội thảo phát triển môn quần vợt bãi biển tại Việt Nam

Chiều 4/5, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, UBND TP Sầm Sơn tổ chức Hội thảo phát triển môn quần vợt bãi biển tại Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo

Dự hội thảo có ông John Tim Denny, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt bãi biển quốc tế khu vực châu Á; đại diện Liên đoàn Quần vợt các địa phương, cán bộ, HLV, VĐV đội tuyển quần vợt các tỉnh, thành, ngành và đơn vị có phong trào quần vợt bãi biển hàng đầu trên cả nước, lực lượng trọng tài. Đây là diễn đàn quan trọng để giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội để phát triển môn quần vợt bãi biển tại Việt Nam.

Lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Lãnh đạo và các chuyên gia Liên đoàn Quân vợt Bãi biển quốc tế và Việt Nam tham dự hội thảo

Quần vợt bãi biển là môn thể thao kết hợp các yếu tố giữa quần vợt và bóng chuyền, được chơi trên bãi biển, xuất hiện trên thế giới từ những năm 1970. Hiện nay, quần vợt bãi biển đã có mặt ở hơn 53 quốc gia trên thế giới, tiêu biểu như: Anh, Ý, Brazil, Tây Ban Nha, Mỹ... và nhiều châu lục.

Môn Quần vợt bãi biển đã phát triển mạnh ở 53 quốc gia trên thế giới

Môn thể thao này được Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) công nhận bộ môn này vào năm 2010 và phát triển nhanh chóng, với mục tiêu đưa quần vợt bãi biển trở thành môn thể thao bãi biển hàng đầu dành cho các VĐV chuyên nghiệp và thanh, thiếu niên cả nam và nữ trên toàn thế giới. Hiện nay, bộ môn quần vợt bãi biển đã được quốc tế đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của các châu lục. Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cũng đã đưa bộ môn này vào tranh tài tại SEA Games 2025. Quần vợt bãi biển hiện có hệ thống giải đấu từ cấp châu lục cho tới thế giới. Nhiều quốc gia đã xây dựng hệ thống giải quần vợt bãi biển hàng năm, bao gồm các giải lứa tuổi, giải trẻ và giải vô địch quốc gia.

Ông John Tim Denny, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt bãi biển quốc tế - Khu vực châu Á trình bày các nội dung tại hội thảo

Là môn thể thao còn khá mới mẻ, quần vợt bãi biển đã nhận được sự quan tâm của các tỉnh, thành, ngành, đơn vị trên cả nước và được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam dành sự đầu tư phát triển trong những năm gần đây. Giải vô địch quần vợt bãi biển Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2022 tại biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Năm 2023, giải lần thứ 2 được tổ chức tại Quảng Nam và giải lần thứ 3 được tổ chức tại Sầm Sơn (Thanh Hóa). Qua từng năm, giải đã được nâng cao chất lượng về chuyên môn, công tác tổ chức.

Chuyên gia của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam trình bày các nội dung tại hội thảo

Theo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, số lượng VĐV tham gia luyện tập môn quần vợt bãi biển trong nước đã tăng lên đáng kể, nhiều CLB quần vợt bãi biển đã ra đời tại các địa phương hàng đầu như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nghệ An và một số đơn vị khác. Không chỉ tập luyện quần vợt bãi biển để nâng cao sức khỏe, các VĐV còn có cơ hội thi đấu tại các giải đấu hàng năm do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Liên đoàn Quần vợt các địa phương và do các tỉnh, thành, ngành, đơn vị tổ chức.

Thanh Hóa được xem là một trong những địa phương có thế mạnh, nằm trong tốp đầu toàn quốc về môn quần vợt bãi biển và là địa điểm lý tưởng để tổ chức các giải quần vợt bãi biển cấp quốc gia. Điều này đã được khẳng định khi tỉnh Thanh Hóa 2 lần đăng cai giải trong số 3 lần tổ chức. Đây là cơ sở để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đăng cai giải vô địch quốc gia và tiến tới tổ chức giải quần vợt bãi biển quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam.

Các VĐV tranh tài tại Giải Quần vợt Bãi biển vô địch quốc gia cúp VTV8 - năm 2024, tổ chức tại TP Sầm Sơn (Thanh Hoá)

Trong khuôn khổ hội thảo, lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã giới thiệu, cập nhật luật thi đấu mới nhất cấp quốc gia, quốc tế của môn quần vợt bãi biển, hướng dẫn tổ chức các giải đấu, định hướng tuyển chọn và đào tạo VĐV... Các ý kiến đóng góp, đề xuất đã tập trung thảo luận về xây dựng kế hoạch có tính chiến lược phát triển môn quần vợt bãi biển tại Việt Nam.

Trong đó đi sâu làm rõ những thuận lợi, khó khăn, cơ hội đầu tư tại các địa phương; triển vọng xây dựng quần vợt bãi biển trở thành môn thể thao thế mạnh của Việt Nam; phấn đấu năm 2025 toàn quốc có hơn 4.000 người tập luyện môn quần vợt bãi biển, đến năm 2026 là 8.000 người; xây dựng hệ thống các giải quốc gia chuẩn hàng năm; không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các giải đấu cấp quốc gia, đăng cai các giải quốc tế; có kế hoạch xây dựng Trung tâm đào tạo quần vợt bãi biển cấp quốc gia để đào tạo đội ngũ HLV, VĐV có trình độ cao, tham gia và phấn đấu giành thành tích cao tại các giải đấu quốc tế.

Việt Nam có nhiều tỉnh, thành sở hữu đường bờ biển dài, cảnh quan đẹp, việc đăng cai tổ chức các giải đấu Quần vợt bãi biển không chỉ thúc đẩy phát triển thành tích thể thao mà còn góp phần phát triển du lịch, thu hút các VĐV hàng đầu và du khách trong nước, quốc tế. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa, thể thao, xúc tiến cơ hội đầu tư của các tỉnh, thành nói riêng và Việt Nam nói chung.

Mạnh Cường