Hội nghị khoa học “Y học trong kỷ nguyên số"

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), sáng 23/2 Hệ thống Y tế Hợp Lực đã tổ chức Hội nghị khoa học “Y học trong kỷ nguyên số".

Các đại biểu dự hội nghị khoa học.

Với 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đến nay Hệ thống Y tế Hợp Lực là một trong những đơn vị tiên phong, dẫn đầu cả nước và thành công với hệ sinh thái 2 bệnh viện đa khoa lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, gồm Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực. Đây là đơn vị duy nhất được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là bệnh viện tư nhân sở hữu quy mô giường bệnh lớn nhất cả nước vào năm 2020.

BSCK2 Ngô Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực phát biểu khai mạc hội nghị.

Hệ thống Y tế Hợp Lực quy tụ các bác sĩ chuyên môn sâu, tay nghề cao cùng trang thiết bị y tế hiện đại: máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); máy xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta (Anh); máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla... đã thực hiện được rất nhiều kỹ thuật dịch vụ cao, hiện đại.

Quang cảnh hội nghị.

Bước vào ngưỡng cửa y học 4.0, kỷ nguyên của số hóa trong y học, Hệ thống Y tế Hợp Lực đã ứng dụng những thành tựu công nghệ cao, giúp cho việc chẩn đoán bệnh chính xác hơn, tối ưu hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và cải thiện trải nghiệm của người bệnh.

Đại biểu báo cáo đề tài khoa học tại hội nghị.

Tại hội nghị, các tham luận là bài báo cáo, kết quả nghiên cứu đến từ các chuyên gia như: Nhồi máu cơ tim không do tắc nghẽn động mạch vành (MINOCA): báo cáo case lâm sàng; Nhồi máu não cấp do tắc động mạch vành nền; Can thiệp mạch thần kinh cho bệnh nhân đột quỵ não; Nhồi máu cơ tim nhồi máu não đồng thời: Thách thức trong chẩn đoán và điều trị; Tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị suy tim, nguyên tắc tứ trụ áp dụng trên lâm sàng; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dược lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực..., đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe người bệnh trong thời đại kỷ nguyên số.

Đây là những tài liệu cung cấp những kiến thức y học tiến bộ và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về nhiều lĩnh vực đang được áp dụng hiện nay, tạo ra nhiều cơ hội học hỏi và kết nối giá trị cho đội ngũ y tế. Qua đó, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng.

Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực Nguyễn Văn Đệ chia sẻ, ngành y là ngành cao quý nhưng cũng đi kèm rất nhiều trọng trách nặng nề và gian lao; công cuộc chăm sóc sức khỏe Nhân dân yêu cầu không ngừng cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu và thực hành. Hội nghị khoa học này là hoạt động thường niên và rất quan trọng của Hệ thống Y tế Hợp Lực, qua đó đánh giá khả năng, trình độ của nghiên cứu viên và tính hiệu quả của đề tài khoa học trong việc ứng dụng chuyên môn, kỹ thuật của đội ngũ cán bộ y tế trong quá trình thực hành lâm sàng, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của Nhân dân.

Tô Hà