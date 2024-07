Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị Thủ tướng công nhận huyện Hà Trung đạt chuẩn Nông thôn mới

Sau khi phản biện, đánh giá kết quả xây dựng huyện Nông thôn mới (NTM) của Hà Trung , 100% thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM đã nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hà Trung đạt chuẩn huyện NTM.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức Hội nghị xét công nhận huyện Hà Trung đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2023. Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị.

Năm 2011, khi bắt đầu triển khai Chương trình xây dựng NTM, toàn huyện có 7 xã miền núi với điều kiện kinh tế, xã hội nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện mới đạt 12,41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 20,78%; bình quân toàn huyện mới đạt 4,63 tiêu chí/xã... Tuy nhiên, sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Theo đó, giá trị sản xuất đạt 12.076 tỷ đồng năm 2023, tăng gấp 2,8 lần so với năm 2011; cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng; cơ cấu tăng trưởng kinh tế đạt trên 3,38%/ năm. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 53,68 triệu đồng/năm, tăng gấp 4,33 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 4,22%.

Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương nhận xét, phản biện các nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn giai đoạn 2011-2023 đạt hơn 12.000 tỷ đồng. Toàn huyện đã huy động 800 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng 20,6km đường huyện; 65,85km đường xã... Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,3%; tỷ lệ người dân hài lòng với quá trình xây dựng NTM đạt cao... Mặt khác, hệ thống chính trị ở cấp xã và các khu dân cư thường xuyên được củng cố, kiện toàn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định; diện mạo nông thôn bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Đến nay, huyện Hà Trung có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 15,8% được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá cao sự vào cuộc và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị huyện Hà Trung trong xây dựng huyện NTM. Đồng thời, các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đã lưu ý huyện Hà Trung một số vấn để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, như: Chú trọng phát triển du lịch gắn với tiềm năng, thế mạnh của huyện, phát huy giá trị các di tích lịch sử; phát triển các mô hình sản xuất an toàn, theo hướng công nghệ cao; tiếp tục chỉnh trang cảnh quan nông thôn; thực hiện phân loại, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; tăng cường trồng cây xanh trong khu dân cư...

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng Thẩm định Trung ương. Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ những vấn đề mà hội đồng thẩm định quan tâm.

Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa báo cáo thành tích xây dựng nông thôn mới huyện Hà Trung.

Sau khi phản biện, đánh giá kết quả xây dựng huyện NTM của Hà Trung, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM đã nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hà Trung đạt chuẩn huyện NTM. Đây là cơ sở để Hội đồng Thẩm định Trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện Hà Trung đạt chuẩn huyện NTM năm 2023.

Đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng Thẩm định Trung ương.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị chính quyền và Nhân dân huyện Hà Trung tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng chí đề nghị huyện chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất nông nghiệp, có chính sách khuyến khích phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực; tập trung phát triển các sản phẩm OCOP theo chiều sâu... Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất...

Đồng chí yêu cầu huyện Hà Trung hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023 và tiếp tục triển khai các giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong thời gian tới.

Lê Ngọc