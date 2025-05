Hội đàm giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc)

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc về tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công an hai nước, trong các ngày 27 và 28/5, đoàn công tác của Công an tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) do đồng chí Lưu Hưng Đông, Phó Giám đốc Thường trực làm trưởng đoàn đã đến thăm và hội đàm với Công an tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Trước khi diễn ra buổi hội đàm, đoàn đã đến chào xã giao Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Phú Hà gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới đồng chí Lưu Hưng Đông, Phó Giám đốc Thường trực Công an tỉnh Hắc Long Giang cùng đoàn công tác và chúc buổi hội đàm giữa Công an hai tỉnh cũng như chuyến thăm của đoàn tại Thanh Hóa đạt kết quả tốt đẹp.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp xã giao đoàn công tác Công an tỉnh Hắc Long Giang.

Trong không khí hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau, tại buổi hội đàm hai bên khẳng định quan hệ ngoại giao giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã và đang mở ra nhiều cơ hội thuận lợi.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lưu Hưng Đông, Phó Giám đốc Thường trực Công an tỉnh Hắc Long Giang trao quà lưu niệm.

Đặc biệt, vừa qua Việt Nam và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai. Trong Tuyên bố chung cũng khẳng định “Làm sâu sắc hợp tác an ninh chính trị, thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” ngoại giao, quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc cấp Bộ trưởng”. Theo đó, lực lượng Công an hai nước đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả; công an các địa phương hai nước cũng thiết lập cơ chế hợp tác không chỉ giữa các địa phương có chung đường biên giới Việt - Trung mà còn giữa các địa phương khác không chung biên giới.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo Công an hai tỉnh đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của hai tỉnh; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an hai tỉnh; tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; những vấn đề liên quan công tác quản lý Nhà nước về an ninh - trật tự, hoạt động của các loại tội phạm như: tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, công nghệ cao, tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia...

Từ đó, hai bên đã xác định việc thiết lập cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi đoàn theo cơ chế luân phiên hằng năm nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữa Công an tỉnh Thanh Hóa - Công an tỉnh Hắc Long Giang là cần thiết, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nói chung và Bộ Công an hai nước nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác của Công an tỉnh Hắc Long Giang đã đến thăm Công an phường An Hưng (TP Thanh Hóa) và tham quan một số điểm di tích, danh thắng tại thành phố Sầm Sơn.

Đình Hợp (CTV)