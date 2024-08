Hội Cựu Công an Nhân dân tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của CAND, toả sáng trên lĩnh vưc ANTT

Cựu CAND là những người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến, trải qua cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và ngày nay, đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, các hoạt động của Nhân dân.

Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa (năm 2023).

Vì vậy, trên cơ sở Quyết định: 567/QĐ-BNV ngày 16/8/2023, Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam đã chính thức được thành lập, là nơi tập hợp, đoàn kết, và động viên, khích lệ đội ngũ cựu cán bộ Công an tiếp tục giữ vững bản chất tốt đẹp, nêu gương cho các thế hệ CAND tiếp bước học tập, noi theo

Theo thống kê, hiện trên cả nước có hơn 97.000 cán bộ Công an hưu trí, trước đây được tổ chức sinh hoạt theo hình thức các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Công an hưu trí.

Hoạt động của các Câu lạc bộ Công an hưu trí mang tính truyền thống của lực lượng CAND, tạo được sự gắn kết giữa các đồng chí đã nghỉ hưu với cán bộ đang công tác; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến Công an hưu trí đã được tuyên dương trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần nâng cao vai trò, hình ảnh của cán bộ Công an hưu trí trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, mô hình Câu lạc bộ Công an hưu trí các cấp vẫn bộc lộ những hạn chế, bất cập như: Chưa có quy chế quản lý thống nhất; quy định hoạt động của các Câu lạc bộ chưa rõ tính chất, nhiệm vụ nên chưa thực sự huy động, phát huy được hết năng lực, kinh nghiệm... của cán bộ Công an hưu trí; hoạt động của nhiều Câu lạc bộ thiếu tính định hướng, nhất là tham gia vào các hoạt động xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đội ngũ cán bộ Công an hưu trí theo quy định và đảm bảo thực hiện tốt chế độ, chính sách, đồng thời, tăng cường sự gắn kết, phát huy phẩm chất chính trị, năng lực, kinh nghiệm công tác của cán bộ Công an hưu trí, việc tổ chức theo mô hình Hội gắn với tính chất, nhiệm vụ của lực lượng CAND là một yêu cầu khách quan.

Nói về vai trò và ý nghĩa của việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, khi đó đang là Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập có ý nghĩa hết sức quan trọng; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, sự ghi nhận đối với vai trò, vị trí và những công lao, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung và đội ngũ cựu Công an nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc thành lập Hội sẽ tập hợp, đoàn kết, và động viên, khích lệ đội ngũ cựu cán bộ Công an tiếp tục giữ vững bản chất tốt đẹp, nêu gương cho các thế hệ CAND tiếp bước học tập, noi theo; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và những đóng góp của toàn lực lượng trong sự nghiệp cách mạng, cũng như trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND; trở thành cầu nối tin cậy giữa người dân với lực lượng CAND. Các hội viên Hội Cựu CAND Việt Nam sẽ phối hợp với các hội viên Hội Cựu chiến binh để cùng nhau tiếp tục phát huy truyền thống của CAND và QĐND, xây dựng cuộc sống yên vui ở từng làng xã, thôn bản, xã phường...

Sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chấp hành Hội Cựu CAND đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an hoàn chỉnh Điều lệ Hội, xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Chương trình hành động toàn khóa, phương hướng và lịch hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đến nay, đã hình thành 4 cấp Hội từ Trung ương đến địa phương (tỉnh - huyện - xã), trong đó, đã thành lập 100% Hội cấp tỉnh, gần 70% Hội cấp huyện và gần 50% Hội cấp xã, với gần 91.000 hội viên Cựu CAND tham gia các cấp Hội.

Hội Cựu CAND đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; phổ biến, hướng dẫn hội viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội. Vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Về cơ bản, Hội Cựu CAND được Cấp uỷ đảng, chính quyền và lãnh đạo Công an các cấp quan tâm; tại hầu hết Đại hội thành lập Hội ở cấp tỉnh, cấp huyện đều có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện và Công an dự chỉ đạo; các địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức ngay sau khi đại hội để tổ chức hoạt động có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc nhiều địa phương đã nhận rõ vị trí vai trò đóng góp của Hội Cựu CAND trong khối đại đoàn kết toàn dân nên đã hiệp thương công nhận là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đánh giá về những kết quả, thành tích đã đạt được sau 1 năm thành lập, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, khẳng định, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, yêu cầu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, vai trò nòng cốt của lực lượng CAND và sự tham gia tích cực của Hội cựu CAND đặt ra cấp thiết. Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đề nghị Hội Cựu CAND tiếp tục phát triển mạnh mẽ các tổ chức Hội, không ngừng mở rộng và gia tăng sự đóng góp của Hội đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT nói riêng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sẵn sàng hội tụ các điều kiện, sớm đưa Hội trở thành tổ chức chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước. Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn phấn đấu hết năm 2024 hoàn thành việc lập Chi hội Cựu CAND trong toàn quốc. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp thúc đẩy sự phát triển của Hội, đủ sức tham gia thực hiện các nhiệm vụ khi được giao theo quy định.

Các cấp Hội chủ động phối hợp với Công an, Quân sự các địa phương, các ngành có liên quan để tập hợp, động viên, vận động đông đảo anh chị em tham gia sinh hoạt Hội ở cơ sở theo đúng Điều lệ Hội. Động viên các tổ chức Hội và hội viên đoàn kết, thân ái, tăng cường gắn kết tình đồng chí, đồng đội; gương mẫu, đi đầu thực hiện các nghị quyết của Đảng; thể hiện vai trò nòng cốt trong tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, gia tăng đồng thuận xã hội, giảm thiểu mâu thuẫn, bức xúc, góp phần củng cố vững chắc an ninh, trật tự từ cơ sở, thực sự là chỗ dựa của Công an cơ sở - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Trung tướng, PGS, TS. Đồng Đại Lộc