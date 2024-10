Hoạt động hiệu quả, Lasuco đang mở ra chu kỳ phát triển mới nhanh và bền vững

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-2025, tất cả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Đây là minh chứng cụ thể cho định hướng đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, tạo đà cho chu kỳ phát triển mới, nhanh và bền vững của công ty.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – 2025 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn.

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn năm 2024 – 2025.

Anh hùng Lao động Lê Văn Tam cùng các đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

Ngày 11/10/2024, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - 2025.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Lam Sơn Lê Văn Tân phát biểu khai mạc Đại hội.

Tranh thủ thời cơ, nắm bắt cơ hội, trong những năm qua, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã có những định hướng, chỉ đạo kịp thời, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Lasuco đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đánh dấu một năm có mức tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ.

Ông Lê Văn Phương, Tổng Giám đốc Lasuco báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Đại hội.

Bà Lê Thị Huệ, Ủy viên thường trực HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ông Lê Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc Lasuco điều hành các nội dung tại Đại hội.

Ông Lê Huy Hùng, Trưởng ban kiểm soát Lasuco báo cáo các nội dung triển khai tại Đại hội.

Niên độ 2023-2024, sản lượng mía nguyên liệu đạt 113% kế hoạch, bằng 144% cùng kỳ; đường sản xuất đạt 160% kế hoạch và bằng 292% so với cùng kỳ; đường tiêu thụ đạt 113% kế hoạch và bằng 206,5% so với cùng kỳ. Doanh thu bán hàng đạt 2.692,4 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm và bằng 149% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 143 tỷ đồng, là năm doanh thu và lợi nhuận của công ty đạt cao nhất từ trước đến nay.

Tại đại hội, công tác phát triển nguyên liệu - một trong những chỉ tiêu hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty cũng được công bố với co số tăng trưởng ấn tượng. Theo đó, với việc quyết liệt đổi mới trong công tác quản lý vùng nguyên liệu như: Thành lập Ban phát triển nguyên liệu nhằm tập trung nguồn nhân lực chuyên tâm cho công tác quản lý kỹ thuật, giám sát các hoạt động phát triển của vùng nguyên liệu; triển khai, áp dụng các chính sách phát triển mía phù hợp; các chính sách thu mua mía được đổi mới linh hoạt theo từng thời điểm... Do vậy, năm 2023-2024 sản lượng mía vượt so với kế hoạch và vượt so với cùng kỳ, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Diện tích mía nguyên liệu tiếp tục được củng cố và tăng hơn 17% so với năm trước, thu nhập người trồng mía được cải thiện, tạo tiền đề cho phát triển vùng mía nguyên liệu bền vững.

Trong hoạt động thương mại, sản phẩm ngành đường của Công ty tiêu thụ tăng trưởng gấp hai lần so với cùng kỳ; sản lượng, doanh thu bán lẻ tăng trưởng so với cùng kỳ và có sự tăng trưởng về tỷ trọng trong tổng doanh thu toàn Công ty. Năm 2023-2024, hoạt động xuất nhập khẩu có sự tăng trưởng mạnh, ngoài sản phẩm đường chủ lực, các sản phẩm đồ uống Lavina đã được xuất khẩu và có mặt tại thị trường 9 nước trên thế giới... Hiệu quả trong hoạt động marketing góp phần xây dựng và định vị thương hiệu cho các dòng sản phẩm đồ uống hiện có và sản phẩm mới dự kiến đưa ra thị trường trong thời gian tới.

Các cổ đông biểu quyết, thông qua nhiều nội dung quan trọng tại Đại hội.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Lasuco đã xây dựng kế hoạch năm 2024 - 2025, phấn đấu doanh thu bán hàng đạt 2.700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng; chi trả cổ tức từ 10-15%. Hội đồng quản trị công ty cũng đề ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh linh hoạt, tiến tới mục tiêu xây dựng Lasuco trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất xanh và sạch hơn.

Cùng với hiệu quả trong quản lý, điều hành, sự đoàn kết chính là tiền đề quan trọng để Lasuco hướng đến một chu kỳ phát triển mới, nhanh và bền vững.

Đại diện các cổ đông đánh giá cao những nỗ lực điều hành của Hội đồng quản trị, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng về khả năng tăng trưởng phát triển của Lasuco trong niên độ 2024 - 2025. Trên cơ sở các tờ trình, nội dung, ý kiến thảo luận với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, 100% cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - 2025.

Nguyễn Lương