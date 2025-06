Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Cùng với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Lang Chánh đã có nhiều giải pháp giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tổ hợp tác nem chua bà Quỳnh đoạt giải Triển vọng cuộc thi “Ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp” năm 2025 do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Chị Lê Thị Châu ở thị trấn Lang Chánh khởi nghiệp nghề sản xuất nem chua với nhãn hiệu “Nem chua bà Quỳnh”. Chị Châu chia sẻ: “Đây là sản phẩm truyền thống của gia đình. Nguyên liệu được lựa chọn rất kỹ, chế biến sạch sẽ, bảo đảm đúng quy trình an toàn thực phẩm và đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao”. Từ cơ sở sản xuất của gia đình, nem chua bà Quỳnh đã được hội LHPN cấp trên hỗ trợ xây dựng tổ hợp tác sản xuất nem chua bà Quỳnh do chị Trần Thị Quyên - con gái bà Quỳnh làm chủ cơ sở sản xuất, chị Châu (con dâu bà Quỳnh) là người đại diện tổ hợp tác tham gia cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp” năm 2025 do Hội LHPN tỉnh tổ chức và đoạt giải Triển vọng. Đây là mô hình kinh tế gia đình phát triển từ nghề truyền thống, tạo việc làm cho nhiều lao động. Hội LHPN thị trấn và Hội LHPN huyện đã kết nối cho tổ hợp tác tham gia các cuộc thi để quảng bá thương hiệu và được Hội LHPN tỉnh tặng thưởng 5 triệu đồng để xây dựng mẫu mã, tem nhãn...; tham gia các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm, khởi sự kinh doanh...

Hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác hội được Hội LHPN huyện Lang Chánh chú trọng. Ngay từ đầu năm Hội LHPN huyện đã chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức khảo sát hộ nghèo, cận nghèo tại đơn vị, từ đó vận động hội viên đăng ký thoát nghèo và gửi danh sách đăng ký về huyện theo dõi chỉ đạo phân công các đơn vị đăng ký giúp đỡ. Để tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hội chỉ đạo các cơ sở rà soát hộ cá thể, nhóm tập thể có khả năng khởi sự kinh doanh để hỗ trợ khởi nghiệp phát triển sản xuất; phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể do nữ làm chủ; vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh... cho các hộ.

Với những nỗ lực, những năm gần đây, nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, đúng đối tượng, đúng mục đích, đạt hiệu quả. Đặc biệt, từ năm 2024 đến nay, Hội LHPN huyện Lang Chánh đã đấu mối để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên vay với tổng dư nợ hơn 189,1 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay hơn 143,4 tỷ đồng với hàng trăm lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Hội còn phối hợp với tổ chức tài chính vi mô tham gia xét duyệt cho hơn 2.200 khách hàng vay, dư nợ 28,2 tỷ đồng; duy trì và nhân rộng 72 nhóm/tổ tiết kiệm gần 800 triệu đồng, cho 192 hội viên vay xoay vòng, giúp nhau phát triển chăn nuôi, trồng trọt, cải tạo, làm mới công trình vệ sinh, nước sạch... với lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Qua hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, hội viên phụ nữ đã sử dụng đúng mục đích sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là các mô hình kinh tế đồi rừng, chăn nuôi trang trại...

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã lựa chọn 1 ý tưởng của hội viên để tham gia cuộc thi “Ý tưởng sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh để tạo điều kiện cho chị em có cơ hội giao lưu, học hỏi và quảng bá thương hiệu, bán sản phẩm; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo hội LHPN 10/10 xã, thị trấn triển khai gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương trong các dịp lễ lớn của huyện, của xã và thực hiện thanh toán bằng việc quét mã QR code.

Bên cạnh đó, hội duy trì hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể do nữ tham gia quản lý và trao con giống cho hộ khó khăn. Đó là tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản tại 3 xã Giao Thiện, Yên Khương và Lâm Phú với tổng số đàn bò gần 170 con. Hội đã tổ chức chia sẻ 7 bê con cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong tổ hợp tác thôn Húng xã Giao Thiện; duy trì tốt tổ hợp tác lợn lai kinh tế ở xã Yên Khương, mô hình nuôi lợn nái ở bản Cú xã Tam Văn đạt gần 260 con với 58 thành viên tham gia và đã tổ chức chia sẻ được 10 con cho 10 hội viên khó khăn khác...

Chị Lê Thị Kiêu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lang Chánh, cho biết: "Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, khởi nghiệp là hoạt động trọng tâm của hội. Chỉ khi đời sống của chị em được nâng lên, thì chị em mới tích cực tham gia các hoạt động của hội và phong trào phụ nữ địa phương. Các hoạt động của hội và vai trò của phụ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, nhất là trong công tác giảm nghèo, XDNTM".

Bài và ảnh: Hà Lê