Hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở thị trấn Cành Nàng

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ATTQ)”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an thị trấn Cành Nàng tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật tại hội nghị tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng, cho biết: "Thị trấn là trung tâm chính trị, hành chính kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Bá Thước, với 22 khu phố, 2.558 hộ dân và 10.291 nhân khẩu. Địa bàn có Quốc lộ 217 chạy qua, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, giao lưu hàng hóa, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT). Do đó, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xác định là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hằng năm, cấp ủy, chính quyền thị trấn đều tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hoạt động đa dạng, như: mít tinh, kỷ niệm, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công an thị trấn tiêu biểu. Tổ chức các hoạt động từ thiện, gặp mặt và thăm hỏi các gia đình chính sách, những người có đóng góp trong việc giữ gìn ANTT... Những hoạt động này khẳng định lòng tin của Nhân dân ngày càng vững chắc đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND thị trấn Cành Nàng đã chỉ đạo Công an thị trấn xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tự quản ANTT. Điển hình là mô hình “Camera đảm bảo ANTT”, với 40 mắt camera giám sát được lắp đặt tại các vị trí quan trọng như trục đường chính, các địa điểm phức tạp tại các thôn, xóm. Mô hình là minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ lực lượng công an trong quản lý địa bàn.

Thiếu tá Cao Bình An, Phó trưởng Công an thị trấn Cành Nàng, cho biết: "Để thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, hằng năm, Công an thị trấn đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch về đảm bảo ANTT và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đơn vị tích cực vận động Nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, đồng thời phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Công an thị trấn còn kết hợp phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào XDNTM, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhờ những hoạt động này, Nhân dân đã nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở.

Thị trấn Cành Nàng hiện có 22 tổ ANTT với 66 thành viên, trở thành “Cánh tay nối dài của lực lượng công an”. Địa phương đã xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình tiên tiến như: Camera giám sát ANTT; 13 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy và 1 điểm chữa cháy công cộng; “Công đoàn, hội đoàn công giáo tích cực thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; cổng trường an toàn giao thông; khu phố tự quản phòng, chống ma túy; hỗ trợ người lầm lỡ tại cộng đồng. Qua các mô hình, Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về ANTT. Các vụ việc và mâu thuẫn nội bộ Nhân dân đều được phát hiện, giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần giảm tội phạm và giữ vững ổn định ANTT.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an thị trấn và tổ ANTT đã chủ động tuần tra 175 lượt với hơn 70 người tham gia. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục phòng ngừa tội phạm cho 162 đối tượng thanh, thiếu niên hư, nghiện ma túy, án treo, tù tha. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Bá Thước tuyên truyền pháp luật cho 14 giáo viên và 473 học sinh. Xử phạt 7,5 triệu đồng đối với hành vi “Sử dụng pháo trái phép” và vận động thu hồi 0,3kg pháo.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị trấn Cành Nàng tiếp tục khơi dậy sức mạnh của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Bài và ảnh: Tiến Đông