Hiệu quả sau gần một năm hoạt động của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) cơ sở đã đi vào cuộc sống được gần một năm. Cũng trong khoảng thời gian ấy, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò quan trọng cùng với lực lượng Công an bảo đảm tốt ANTT tại địa bàn cơ sở...

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Những nỗ lực bảo đảm ANTT ở cơ sở

Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân có 11 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 33 thành viên. Đây đều là những người có uy tín và tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tín nhiệm giao cho trọng trách hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an chính quy nắm bắt tình hình ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Trung tá Vi Văn Tú, Phó Trưởng Công an thị trấn Thường Xuân cho biết: Từ khi thành lập Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, công tác nắm tình hình và bảo đảm ANTT ở cơ sở của lực lượng Công an thị trấn đã thuận lợi và hiệu quả hơn nhiều so với trước. Công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người được triển khai chặt chẽ; các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và các vụ việc liên quan đến ANTT tại khu dân cư, thôn, xóm đều được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Ra quân lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Là địa bàn rộng với 11 khu phố và 10.757 nhân khẩu, sau khi được thành lập, các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thường Xuân đã sát cánh cùng Công an thị trấn thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Khu dân cư an toàn về ANTT.

Cùng với đó, các thành viên Tổ bảo vệ ANTT đã không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc, bám sát địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thông báo và hỗ trợ lực lượng Công an bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội, góp phần ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ khi mới phát sinh.

Ông Lê Văn Tâm, người dân khu phố Trung Chính, thị trấn Thường Xuân chia sẻ, bà con rất vui khi khu phố có việc gì xảy ra, liên hệ với bảo vệ ANTT ở cơ sở là anh chị em nhanh chóng có mặt, xử lý kịp thời.

Với những cố gắng nỗ lực của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, sau gần 1 năm hoạt động, lực lượng này đã thực tốt 6 nhóm nhiệm vụ được giao, cùng với Công an thị trấn Thường Xuân tổ chức hơn 2.700 lượt tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT. Qua đó, đã phát hiện và giải tán nhanh các nhóm thanh niên tụ tập có dấu hiệu gây mất ANTT; tham gia hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn ngay tại cơ sở, không để phát sinh tình huống phức tạp; hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh VNeID mức 2 để thực hiện các thủ tục hành chính; quản lý, gọi hỏi số thanh niên hư ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật... Riêng trong đợt cao điểm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở đã hỗ trợ Công an thị trấn vận động thu hồi 05 khẩu súng tự chế, 28 kíp nổ, 1,5 kg pháo và nhiều hung khí khác.

Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở phối hợp với Công an thị trấn Thường Xuân tuần tra bảo đảm ANTT.

Cũng như thị trấn Thường Xuân, sau khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trên địa bàn phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đã thành lập 14 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 42 thành viên. Sau gần 1 năm hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn phường luôn nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần không ngại khó, nỗ lực cố gắng, bám sát địa bàn cơ sở, tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng Công an phường thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Các Tổ bảo vệ ANTT thường xuyên tuần tra, nắm chắc địa bàn, luôn có mặt kịp thời khi có vụ việc xảy ra. Các thành viên trong tổ luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Sự có mặt của các anh, các chị trong tổ bảo vệ ANTT không chỉ góp phần bảo đảm tốt ANTT ở cơ sở mà còn tạo được sự yên tâm, tin tưởng của người dân.

Ông Lương Văn Châu, Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT, khu phố 3, phường Hải Hòa tự hào cho biết: “Được chính quyền và Nhân dân tin tưởng, tôi và các thành viên trong Tổ bảo vệ ANTT ở khu phố đã cố gắng hết mình để làm tròn trách nhiệm của mình đối với Nhân dân, chủ động hỗ trợ, phối hợp với lực lượng Công an phường tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng ANTT ở cơ sở tham gia phối hợp kiểm tra phương tiện của học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông tại các khu vực trường học.

Trung tá Lê Văn Thanh, Trưởng Công an phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn khẳng định: Thời gian qua, lực lượng tham gia ANTT ở cơ sở đã làm tốt công tác nắm tình hình và cung cấp cho lực lượng Công an rất nhiều thông tin ở cơ sở, từ đó giúp Công an phường nắm thông tin, giải quyết, ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm, các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.

Không chỉ ở 2 địa bàn trên mà ở hầu hết các địa bàn trên phạm vi toàn tỉnh, sau khi được thành lập, các thành viên của các Tổ bảo vệ ANTT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi, gắn bó với cơ sở và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để phức tạp nổi cộm.

Những “Cánh tay nối dài”

Ngay sau khi ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thi hành. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 4.351 Tổ bảo vệ ANTT với 13.053 thành viên. Theo đó, ở mỗi thôn, tổ dân phố đều thành lập 01 Tổ bảo vệ ANTT với 03 thành viên bố trí độc lập, không kiêm nhiệm, có nhiệm vụ hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn nắm tình hình về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT...

Lực lượng ANTT ở cơ sở phối hợp với Công an phường Hải Hòa tổng rà soát người nghiện, nghi nghiện trên địa bàn.

Với tinh thần trách nhiệm, vì sự ổn định và bình yên trong từng thôn xóm, bản làng, khu dân cư, chỉ tính từ 01/7/2024 đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cung cấp cho lực lượng Công an cấp xã gần 2.000 tin báo liên quan đến tình hình ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; phát hiện và tham gia giải quyết trên 1.302 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Tham gia hỗ trợ hơn 32 nghìn buổi tuyên truyền; hỗ trợ xây dựng và ra mắt 464 mô hình tự quản về ANTT; tham gia cùng lực lượng Công an giải quyết, xử lý hơn 100 vụ việc liên quan đến ANTT, phòng cháy, chữa cháy và 359 lượt về công tác cứu nạn, cứu hộ; phối hợp tuyên truyền và vận động thu hồi 686 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp nhận và chuyển Công an cấp xã 139 tin báo vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh có điều kiện; phát hiện 120 vụ việc vi phạm ANTT; phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục hơn 5.000 người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn; gần 2.000 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú; tham gia cùng Công an cấp xã tiến hành 36.619 lượt tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý 239 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật v.v...

Những đóng góp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là hết sức quan trọng, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh củng cố xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh, bảo đảm tốt ANTT trong tình hình mới.

Mai Hà (CTV)