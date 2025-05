Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngay từ địa bàn cơ sở.

Lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm.

Theo đó, lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), nâng cao ý thức và trách nhiệm của Nhân dân trong công tác tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở. Đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch PCTP.

Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về PCTP và các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Riêng năm 2024, các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp 7.890 buổi cho hơn 4 triệu lượt người tham gia; tuyên truyền lưu động 36.085 lượt; đặt, treo hơn 27.800 khẩu hiệu, pano, áp phích; phát 343.500 tờ rơi, thông báo, cảnh báo; đăng tải, chia sẻ trên nền tảng số hơn 70.000 lượt bài viết, video tuyên truyền với trên 32.000 lượt chia sẻ và 8 triệu lượt xem, tương tác... Đặc biệt, Công an tỉnh đã duy trì hoạt động hiệu quả 4.500 nhóm zalo kết nối trực tiếp với trên 1 triệu người dân để truyền tải và tiếp nhận thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tạo mối liên hệ mật thiết giữa lực lượng công an và Nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; lồng ghép thực hiện các phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”, “Xây dựng khu dân cư 3 không”... Thông qua đó, vận động Nhân dân nâng cao ý thức “tự quản, tự phòng” và tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn bình yên địa bàn. Vận động những người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc cùng tham gia tuyên truyền, trực tiếp quản lý các mô hình PCTP, từ đó đã phát huy được vai trò của người dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh PCTP.

Thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, hàng năm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an hàng nghìn tin báo liên quan đến tình hình ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, phòng cháy, chữa cháy...; trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Lực lượng công an tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Một trong những mô hình đã và đang tập hợp và phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, đó là mô hình “Camera với ANTT”. Mô hình là “minh chứng” của việc ứng dụng khoa học – công nghệ, hỗ trợ lực lượng công an trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, điều tra khám phá các vụ án, bảo vệ tài sản và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Từ 56 mô hình được xây dựng, ra mắt tại 17 huyện, thị xã, thành phố (năm 2021), đến nay, toàn tỉnh đã có 332 mô hình “Camera với ANTT” với hơn 14.000 mắt camera được lắp đặt, quản lý tại trụ sở công an các đơn vị. Ngoài ra, lực lượng công an còn tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và Nhân dân chủ động lắp đặt hơn 122.200 mắt camera phục vụ bảo vệ tài sản và hỗ trợ lực lượng công an khi có đề nghị trích xuất phục vụ điều tra, khám phá án.

Không chỉ góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, các mô hình “Camera với ANTT” còn đóng vai trò quan trọng trong phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt đối tượng; xử lý chính xác các vụ việc liên quan đến ANTT. Từ năm 2022 đến nay, lực lượng công an các cấp đã tiến hành hơn 12.300 lượt trích xuất hình ảnh, xác minh làm rõ hơn 2.200 vụ việc liên quan đến ANTT tại địa bàn cơ sở, góp phần đưa tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 79%. Điển hình như thông qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera của Trung tâm điều hành đô thị thông minh, camera giám sát ANTT các phường và hộ dân trên các tuyến đường TP Sầm Sơn; tổng hợp nhanh khai thác thông tin từ các bị hại, sau 2 ngày khẩn trương điều tra, xác minh, lực lượng công an đã triệt xóa băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật tài sản chuyên nghiệp tại Lễ khai trương du lịch hè Sầm Sơn năm 2023.

Bên cạnh đó, Nhân dân đã tích cực tham gia công tác giáo dục, giúp đỡ người có nguy cơ vi phạm pháp luật tại cộng đồng; tham gia công tác hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở; tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện hiệu quả các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT ở cơ sở như: “Tổ bảo vệ ANTT”, “Tổ tuần tra Nhân dân”, “Tổ hòa giải”, “Đội an ninh tự quản”, “Tổ dân phòng”...

Việc đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng ngừa và tham gia đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, tạo tiền đề và nền tảng quan trọng giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở.

Bài và ảnh: Phan Nga