Công an xã Cẩm Tú giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), Công an xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) đã tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Để đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã, Công an xã Cẩm Tú đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các kế hoạch, giải pháp đảm bảo ANTT. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Củng cố, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình: “Dòng họ Phạm tự quản về ANTT”, “Cổng trường tự quản về an toàn giao thông", “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”... Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản. Tập trung tuyên truyền pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Cẩm Tú đã bắt, xử lý 2 vụ với 4 đối tượng, trong đó bắt 1 vụ có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền; xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, 1 đối tượng; gọi hỏi răn đe 270 lượt đối tượng trong diện quản lý; phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành 125 cuộc tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân với hơn 405 lượt người tham gia. Tổ chức cho hơn 7.000 hộ dân trên địa bàn xã ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thực hiện 156 lượt tuyên truyền, 2 hội nghị tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm của Nhân dân.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên tình hình ANTT trên địa bàn xã Cẩm Tú có nhiều chuyển biến tích cực, Nhân dân trên địa bàn luôn có ý thức tham gia công tác phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, số vụ vi phạm pháp luật được kéo giảm; không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Trung tá Trần Trung Kiên, Trưởng Công an xã Cẩm Tú, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, Công an xã Cẩm Tú tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT. Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, làm tốt công tác quản lý cư trú và kịp thời phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân ngay từ cơ sở.

