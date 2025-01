Hệ thống Nami Stay Đà Nẵng - Nơi chất lượng dịch vụ luôn đặt lên hàng đầu

Đà Nẵng, thành phố biển nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và văn hóa phong phú, luôn thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Để đáp ứng nhu cầu lưu trú ngày càng cao, chuỗi khách sạn Nami Stay Đà Nẵng , thuộc Công ty TNHH Nami Stay, vận hành bởi Hana Hotel Travel Company, đã không ngừng khẳng định vị thế với tiêu chí đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Với hệ thống khách sạn 3-4 sao, Nami Stay là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai mong muốn kỳ nghỉ tiện nghi và đáng nhớ.

Vị trí lý tưởng - Dễ dàng kết nối

Các khách sạn thuộc chuỗi Nami Stay Đà Nẵng tọa lạc tại những vị trí đắc địa gần bãi biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Vị trí thuận lợi không chỉ giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm tham quan nổi tiếng như Cầu Rồng, Ngũ Hành Sơn mà còn gần các khu phố ẩm thực sầm uất, siêu thị và quán cà phê. Điều này mang đến sự thuận tiện tối đa trong việc di chuyển và khám phá thành phố.

Không gian hiện đại, thiết kế tinh tế

Mỗi khách sạn trong hệ thống Nami Stay được thiết kế với sự kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại và sự ấm cúng. Các phòng nghỉ được trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp như Wi-Fi tốc độ cao, TV màn hình phẳng, minibar và phòng tắm hiện đại, mang đến cho du khách cảm giác thoải mái như ở nhà.

Hệ thống khách sạn Nami Stay Đà Nẵng

Hanami Hotel Danang

Là khách sạn đầu tiên trong chuỗi, Hanami Hotel Danang đặt nền móng cho sự phát triển của Nami Stay. Nằm gần bãi biển Mỹ Khê và khu phố ẩm thực Châu Thị Vĩnh Tế, khách sạn cung cấp 35 phòng nghỉ đa dạng, từ phòng đơn tiện nghi đến căn hộ ban công rộng rãi, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Điểm nổi bật:

- Bãi đậu xe oto riêng có camera an ninh.

- Phòng rộng sàn gỗ xịn có ban công cửa sổ.

- Có máy phát điện, nước nóng tự động.

- Review 9.0 trên Agoda dựa trên 1400 đánh giá

- Review 4.8/5 trên Google Map dựa trên 1350 đánh giá.

- Được gần 50 đầu báo lớn nhỏ đánh giá tốt cũng như hàng trăm website Toplist xếp hạng cao.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 61-63 Hoàng Kế Viêm, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- Phone: 0905432992

- Email: contact@hanamihotel.com

- Website: https://hanamihotel.com

- Google Map: https://g.page/hanamihotel

- Facebook: https://facebook.com/hanamihotel

Haya Boutique Hotel Danang

Với 35 phòng được thiết kế theo phong cách boutique, Haya Hotel Danang mang đến không gian lưu trú tiện nghi, ấm cúng, phù hợp cho cả gia đình và cặp đôi. Nằm trên đường Phan Liêm, khách sạn gần các điểm tham quan và khu vực tiện ích.

Điểm nổi bật:

- Khách sạn Boutique được thiết kế theo phong cách Indochine.

- Có quán cafe bakery mở cửa 07:00 đến 19h00 hằng ngày.

- Có quán Pub mở cửa từ 15:00 đến 02:00 sáng hôm sau.

- Giảm giá thức uống cho khách hàng.

- Phòng mới, sạch, nội thất indochine.

- 100% phòng có cửa sổ, ánh sáng ngập tràn

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 48 Phan Liêm, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

- Phone: 0935695543

- Email: hayanamistay@gmail.com

- Website: https://haya.namistay.com

- Google Map: https://maps.app.goo.gl/b7kjFHLFGtnSqrut9

Sea Near Me Hotel Danang

Sea Near Me Hotel Danang là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng không khí biển trong lành. Nằm tại khu phố du lịch An Thượng, khách sạn có 50 phòng nghỉ hiện đại với không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.

Điểm nổi bật:

- Khách sạn mới hoạt động 2024. Có hồ bơi tầng thượng

- Có bãi đậu xe riêng 10 chiếc với camera an ninh.

- Phòng mới, sạch, nội thất gỗ hiện đại

- Có nhà hàng buffet ở tầng 1

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 40-42 An Thuong 26, Bac My An, Ngu Hanh Son, Da Nang, 550000

- Phone: 0965442842

- Email: Seanearmehotel@gmail.com

- Website: https://seanearme.com

- Google Map: https://maps.app.goo.gl/b7kjFHLFGtnSqrut9

Sea Light Hotel Danang

Nằm tại An Thượng 29, Sea Light Hotel Danang nổi bật với không gian nghỉ dưỡng tiện nghi và dịch vụ chất lượng. Khách sạn phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn, mang lại trải nghiệm lưu trú thoải mái và tiện lợi.

Điểm nổi bật:

- Khách sạn mới hoạt động được 1 năm.

- Có bãi đậu xe phía trước khách sạn

- Phòng nội thất gỗ hiện đại, cao cấp.

- Có nhà hàng buffet trên tầng 2.

- Đa số phòng có cửa sổ thoáng

Thông tin liên hệ:

- Sea Light Hotel Da Nang

- Địa chỉ: Lô 45-46 đường An Thượng 29, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000

- Phone: 0977455546

- Email: Seanamihotel@gmail.com

- Website: https://www.sealighthoteldanang.vn/

- Google Map: https://maps.app.goo.gl/5zZtn8XacynDYcSg8

Chất lượng dịch vụ là ưu tiên hàng đầu

Tại Nami Stay Đà Nẵng, chất lượng dịch vụ luôn được đặt lên hàng đầu. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm và luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Các dịch vụ tiện ích đi kèm bao gồm:

- Đặt phòng linh hoạt: Từ homestay đến resort cao cấp.

- Thuê xe tiện lợi: Giao nhận ô tô và xe máy tận nơi.

- Tour du lịch và vé tham quan: Đặt tour trọn gói với hình thức nhận vé linh hoạt.

- Tổ chức sự kiện: Hỗ trợ tổ chức teambuilding và sự kiện chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 40-42 An Thượng 26, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam

- Website: https://namistay.com

- Thuộc Công ty TNHH Nami Stay - Công ty con của Hana Hotel Travel Company

- Mã số thuế: 0402242993 - Ngày cấp: 22/07/2024 - Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng

- Hotline: 0975155543

Với vị trí đắc địa, thiết kế tinh tế, và dịch vụ tận tâm, Nami Stay Đà Nẵng là nơi du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ và khám phá những trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố biển Đà Nẵng. Hãy để Nami Stay đồng hành cùng bạn trong hành trình đáng nhớ này!

