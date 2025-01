Báo Ấn Độ: Biển Phú Quốc xếp hạng 4 trong top 9 đẹp nhất châu Á

Mới đây, một trong những nhật báo lớn nhất Ấn Độ - Times of India, đã vinh danh những bãi biển tại đảo Phú Quốc trong top 9 đẹp nhất Châu Á.

Theo đó, trong danh sách “9 most stunning beaches in Asia for nature lovers ” (Tạm dịch: 9 bãi biển đẹp nhất châu Á dành cho những người yêu thiên nhiên), tờ Times of India của Ấn Độ đã gọi tên những bãi biển ở Phú Quốc ở vị trí thứ 4. Những điểm đến còn lại trong danh sách đều rất nổi tiếng trong khu vực, như Boracay của Philippines, Bali của Indonesia, Radhanagar của Ấn Độ... Ngoài Phú Quốc, Việt Nam có thêm hai đại diện là những bãi biển ở Nha Trang (xếp vị trí thứ 6) và Bãi Xép tại Phú Yên (xếp vị trí thứ 7).

Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh với làn nước xanh ngọc lục bảo và bờ cát trắng mịn như kem.

“Phú Quốc chính là điểm đến lý tưởng cho những ai thích khám phá những cảnh quan chưa bị khai phá”, trang Times of India nhận định. Theo mô tả của tờ này, hòn đảo ngọc của Việt Nam sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp, được bao bọc bởi làn nước trong xanh và những rạn san hô rực rỡ, là chốn dừng chân hoàn hảo cho những ai muốn tạm rời xa nhịp sống hối hả thường nhật để hòa mình vào không gian yên bình của thiên nhiên.

Hành trình khám phá những bãi biển tai Phú Quốc là một cuộc “phiêu lưu” đúng nghĩa, do thiên nhiên ban tặng cho đảo Ngọc nhiều đặc điểm thú vị mà không nơi nào có. Màu cát của các bãi biển tại Phú Quốc đổi màu từ Nam ra Bắc. Nếu những bãi biển ở Nam đảo làm say lòng du khách với màu cát trắng, kết cấu cát sánh mịn như kem gelato của Ý thì dịch dần lên phía Bắc, cát sẽ dần chuyển sang màu vàng và cam đỏ. Nếu là người yêu biển, bạn phải dành ít nhất một tuần để khám phá và tự mình cảm nhận những điểm đặc sắc này tại đảo Ngọc.

Ở phía Bắc đảo, những bãi biển đẹp như Bãi Dài và Bãi Rạch Vẹm làm say lòng du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ của mình. Bãi Rạch Vẹm nổi tiếng với những bãi cát mịn, là nơi lý tưởng để lặn ngắm sao biển và thư giãn trong làn nước xanh mát và ngắm sao biển. Trong khi đó, Bãi Dài thu hút khách du lịch nhờ bãi cát vàng rộng, thoải, luôn mát rượi dưới những hàng dừa và ánh nắng chan hòa.

Khách quốc tế tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ tại Bãi Kem - Phú Quốc.

Dịch về Nam đảo, không thể không nhắc đến Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Bãi Kem nổi tiếng với làn nước xanh ngọc lục bảo và cát trắng mịn như kem. Nơi đây chính là “thiên đường” nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp quốc tế và đầy đủ tiện nghi với các khách sạn có chủ đề độc đáo như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên nguyên sơ.

Với dải cát trải dài hơn 7km, trắng cong như trăng lưỡi liềm và làn nước xanh ngọc đặc trưng, Bãi Sao – người anh em song sinh của Bãi Kem – cũng là một trong những biểu tượng cho vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ của Phú Quốc. Dưới ánh nắng rực rỡ, làn nước tại đây liên tục chuyển sắc, lúc trong veo như ngọc bích, lúc lấp lánh phản chiếu bầu trời. Chính sắc xanh đặc trưng ấy là “ma lực” khiến bao du khách không khỏi say mê và muốn quay lại lần nữa.

Dải cát trắng mịn và bờ biển xanh thấu đáy trải dài hơn 7km tại Bãi Sao.

Là người thích du lịch biển, du khách không thể bỏ qua tour khám phá các đảo nhỏ tại khu vực Nam đảo. Tham gia vào hành trình, bạn sẽ được chèo SUP giữa làn nước biển xanh trong mà khi nhìn lại ảnh chụp, tưởng chừng như chiếc thuyền như đang lơ lửng giữa không trung. Ngoài ra, với các tour này, du khách còn được lặn biển để ngắm các rạn san hô rực rỡ mà chỉ Phú Quốc mới có màu sắc đẹp đến vậy, hay tham gia “đi bộ dưới đáy biển” để chạm tay vào những đàn cá đủ màu sắc.

Vô vàn các hoạt động giải trí đặc sắc tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Ngoài những trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời, Phú Quốc trong thời gian gần đây còn hấp dẫn du khách với các hoạt động giải trí đặc sắc. Nổi bật trong số đó là hệ sinh thái Sun Paradise Land ở phía Nam đảo, với hệ thống cáp treo ba dây dài nhất thế giới tại Sun World Hon Thom, Cầu Hôn biểu tượng, show diễn đa phương tiện “Kiss of the Sea” tại nhà hát trên biển lớn nhất thế giới, cùng các màn trình diễn thể thao mạo hiểm kết hợp pháo hoa trong show “Symphony of the Sea”. Bên cạnh đó, chợ đêm Vui Phết và nhà hàng bia thủ công Sun Bavaria GastroPub cũng là điểm đến không thể bỏ qua với các show diễn, bia ngon và không khí sôi động đến tận sáng sớm. Đặc biệt, hai màn pháo hoa hàng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn tạo nên không khí lễ hội suốt 365 ngày trong năm, khiến Phú Quốc trở thành một điểm đến ngày càng thêm phần đặc sắc và hấp dẫn.

Việc được báo Ấn Độ vinh danh một lần nữa khẳng định sức hút của Phú Quốc khi tiếp tục trở thành một “nàng thơ” trong mắt truyền thông quốc tế. Trong năm 2024 vừa qua, đảo ngọc liên tiếp được gọi tên trong danh sách đảo đẹp nhất thế giới, do các tạp chí du lịch danh giá nhất thế giới Travel + Leisure, Conde Nast Traveler và DestinAsian bình chọn.

Tùng Dương