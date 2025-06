Hãng bay điều chỉnh kế hoạch, có thể giảm lịch chạy tàu vì bão số 1

Các hãng hàng không và công ty vận tải đường sắt sẽ theo dõi sát diễn biến cơn bão số 1 để chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Máy bay của các hãng hàng không cất, hạ cánh tại một sân bay nước ta. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 1, các đơn vị của Bộ Xây dựng đã lên kế hoạch, phương án tăng cường kiểm tra, theo dõi nhằm đảm bảo an toàn khai thác chuyến bay, tàu hỏa.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tất cả đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng, cũng như các hướng dẫn khai thác trong điều kiện thời tiết nguy hiểm tại các cảng hàng không, sân bay.

Các cảng hàng không chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc... để phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng nếu có, bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm và hoạt động khai thác tại sân bay; chủ động cập nhật thông tin khí tượng, từ đó đề xuất phương án khai thác phù hợp và an toàn, đặc biệt lưu ý các nguy cơ mưa lớn sau khi bão đổ bộ và suy yếu.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường chất lượng dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin khí tượng.

Các hãng hàng không theo dõi sát diễn biến cơn bão số 1 để chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, thay đổi lịch bay phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và hoạt động bay; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở liên quan, căn cứ vào tình hình thực tế giảm thiểu ảnh hưởng đến khai thác và đảm bảo an toàn tài sản, con người trước diễn biến bất thường của thời tiết.

Với lĩnh vực đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức kiểm tra toàn bộ các công trình, đặc biệt là các vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn do mưa lũ, đồng thời gia cố, củng cố các hạng mục đảm bảo an toàn chạy tàu.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác tại các công trình trọng điểm như cầu, hầm, tuyến đường yếu, khu vực thường xuyên bị ngập nước, các công trình thông tin tín hiệu đường sắt, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đá rơi, đất trượt, đèo dốc...

Trong trường hợp xảy ra thiên tai, các đơn vị cần kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, tổ chức chạy tàu linh hoạt, giảm số lượng chuyến tàu đi qua hoặc dừng đỗ tại các khu vực bị ảnh hưởng; xây dựng phương án bảo quản hàng hóa, vận chuyển vật tư dự phòng, tổ chức chuyển tải hành khách khi cần thiết; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và vật tư y tế trong trường hợp tàu phải ngừng hoạt động do mưa lũ.../.

Theo Vietnam+