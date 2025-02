Hàn Quốc chìm trong luồng gió lạnh từ Bắc Cực

Tính đến 8 giờ sáng 5/2, không khí lạnh đã tràn sâu vào đất liền Hàn Quốc, khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Tuyết phủ trắng trên con đường ở thành phố Jeonju, Hàn Quốc. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được là -24,1 độ C tại Seoraksan, và cao nhất khoảng -5 độ C tại Busan, thấp hơn khoảng 1 độ so với một ngày trước đó.

Phóng viên tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết làn sóng lạnh mạnh vào đầu tháng Hai là do không khí lạnh từ Bắc Cực di chuyển xuống khu vực Bán đảo Triều Tiên. Gió Tây Bắc mạnh hình thành giữa áp thấp ở phía Bắc và áp cao ở phía Tây, liên tục đẩy không khí lạnh từ Bắc Cực xuống lục địa.

Cảnh báo về đợt không khí lạnh có hiệu lực ở phía Đông Bắc thủ đô Seoul, Đông Bắc Gyeonggi, Gangwon, Bắc Chungcheong và phía bắc Gyeongbuk, trong khi khuyến cáo về đợt không khí lạnh có hiệu lực ở Nam Chungcheong và Honam.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí lạnh và không khí ấm từ vùng biển tiếp tục tạo ra những đám mây tuyết dày trên Biển Tây Hàn Quốc.

Tại Sunchang, Jeollabuk-do, tuyết đã tích tụ hơn 30cm, với cảnh báo tuyết rơi dày có hiệu lực ở khu vực ven biển Jeollabuk-do, Jeollanam-do và Jeju.

KMA cảnh báo đợt lạnh này sẽ kéo dài đến cuối tuần, do đó người dân cần cẩn thận với các bệnh liên quan đến cảm lạnh và tê cóng.

Ngoài ra, tuyết ở khu vực phía Tây dự kiến sẽ rơi trong thời gian dài, với lượng tuyết rơi dày và nhẹ xen kẽ cho đến cuối tuần, do đó cần có biện pháp phòng ngừa để tránh thiệt hại./.

Theo TTXVN