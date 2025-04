Hà Tân tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu quan trọng góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, những năm qua, xã Hà Tân (Hà Trung) tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó chú trọng việc đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện phát triển các ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn.

Một góc xã Hà Tân (Hà Trung).

Cũng như nhiều địa phương trong huyện, hiện nay, phần lớn lực lượng trong độ tuổi lao động ở Hà Tân vào làm việc trong các công ty, doanh nghiệp. Trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp tại địa phương chủ yếu là nông dân độ tuổi từ trung niên trở lên. Chính vì vậy, đẩy nhanh tiến độ đưa cơ giới vào các khâu trong quá trình sản xuất nông nghiệp tại địa phương được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt coi trọng, bởi bên cạnh mục đích giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng thì đây cũng chính là giải pháp đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành, nghề khác.

Là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú (đá vôi, đá spilit, đá bazan), từ nhiều năm nay, trên địa bàn xã Hà Tân có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình xây dựng dân dụng trong và ngoài huyện. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến đá hiện đang giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 8 - 12 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, 50 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng như: cơ khí, gia công đồ gỗ, may mặc, chế biến nông sản và các ngành, nghề phụ ngày càng phát triển, tạo thu nhập ổn định cho gần 200 lao động địa phương.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hà Tân Phạm Thanh Bình, những năm qua, xã luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân phát triển kinh tế, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với phát triển ngành nghề, thương mại dịch vụ, sản xuất nông nghiệp luôn được xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần ổn định cuộc sống của người dân. Vì thế, xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống, mùa vụ, ứng dụng khoa học - công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; xây dựng vùng sản xuất lúa nếp cái hoa vàng đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 12ha... nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích canh tác. Hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp cơ bản đáp ứng nhu cầu cung ứng giống, phân bón cho bà con Nhân dân, góp phần thay đổi tập quán, thói quen canh tác truyền thống, bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người trực tiếp lao động. Xã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, đảm bảo an toàn sinh học gắn với hiệu quả kinh tế; một số trang trại, gia trại đầu tư, ứng dụng mô hình sản xuất kết hợp đem lại giá trị thu nhập 300 - 500 triệu đồng/năm; 60ha diện tích nuôi trồng thủy sản, cho sản lượng đạt 341 tấn (năm 2025); duy trì ổn định đàn gia súc, gia cầm hơn 84.000 con...

Nhờ phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đã tạo nên nội lực để Hà Tân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới diện mạo nông thôn. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 68 triệu đồng/năm, tăng 61,9% so với năm 2020 (đứng thứ 9 toàn huyện). Các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,36%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90%; số lao động có việc làm qua đào tạo chiếm tỷ lệ 85%. Năm 2023, xã được công nhận đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm; năm 2024, xã được công nhận đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao...

Tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao thu nhập bình quân cho người dân, xã Hà Tân chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, đó là: đẩy nhanh tiến độ đưa cơ giới vào các khâu sản xuất nông nghiệp; khuyến khích phát triển ngành nghề, thương mại dịch vụ ở nông thôn, phấn đấu năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng trở lên; diện tích đất nông nghiệp tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 55ha; 98% đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 0,5%; trên 86,3% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 99,8% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng đời sống mới ở nông thôn.

Bài và ảnh: Phan Nga