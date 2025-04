Huyện Thiệu Hóa công bố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chiều 2/4, huyện Thiệu Hóa long trọng tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ và tiền thưởng của tỉnh cho huyện Thiệu Hóa.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Trọng Hưng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Năm 2011, huyện Thiệu Hóa triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, hệ thống hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ; đường giao thông đi lại vất vả, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 13,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 28,4%; bình quân các xã mới đạt 5,7/19 tiêu chí NTM.

Sau gần 10 năm thực hiện, được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, huyện Thiệu Hóa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, tại Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 15/2/2022.

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Hoàng Trọng Cường trình bày báo cáo tại buổi lễ.

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, huyện Thiệu Hóa xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, huyện tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí; tổ chức thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Theo thống kê, tổng huy động nguồn lực cho xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện giai đoạn 2011-2024 là 16.615,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ chiếm 9,19%; ngân sách huyện và xã 18,54%; huy động từ Nhân dân chiếm 62,59%; nguồn vốn khác 9,68%. Đến nay, huyện có 22/22 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100%); 12/22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 54,5%); 3/22 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 13,64%); huyện duy trì đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM, đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với việc xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện đạt 99,46%.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại lễ công bố huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Hoàng Trọng Cường cho biết: Kết quả đạt được trong xây dựng NTM đã góp phần đưa kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2024 đạt 5,93%, đứng thứ 10 toàn tỉnh, trong đó năm 2024 đạt 7,98%, tăng 2,42% so với thời điểm được công nhận huyện NTM. Quy mô giá trị sản xuất giai đoạn 2021-2024 đạt 52.702 tỷ đồng, đứng thứ 12 toàn tỉnh. Cơ cấu các ngành chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng. Năm 2024, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 17,43%, giảm 3,87% so với thời điểm được công nhận huyện NTM; công nghiệp - xây dựng chiếm 55,16%, tăng 4,66% so với thời điểm được công nhận huyện NTM.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ công bố.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, năm 2023 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện đứng thứ 9 toàn tỉnh, năm 2024 chỉ số cải cách hành chính cấp huyện đứng thứ 6 toàn tỉnh, giai đoạn 2016-2024 tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 30.073 tỷ đồng...

Ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa cùng những kết quả đạt được, ngày 13/3/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 585/QĐ-TTg công nhận huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã trao Bằng công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ cho huyện Thiệu Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao biển tượng trưng tiền thưởng của tỉnh cho huyện Thiệu Hóa.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ huyện Thiệu Hóa.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Các đồng chí: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng NTM trên địa bàn huyện được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa đã đạt được trong suốt thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nỗ lực, đoàn kết thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị cấp xã theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương “vừa chạy vừa xếp hàng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp tục củng cố xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; nâng cao trách nhiệm, năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức sau khi hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Xây dựng kế hoạch, hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện trên cơ sở chỉnh trang, mở rộng, các tuyến giao thông hiện có, xây dựng mới một số tuyến giao thông kết nối các khu sản xuất, khu công nghiệp; nghiên cứu, xây dựng các cây cầu kết nối đôi bờ sông Chu, tạo điều kiện liên kết các vùng.

Tập trung phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ thương mại dọc theo Quốc lộ 45, tuyến đường từ TP Thanh Hóa đi Ngọc Lặc, tuyến đường từ Quốc lộ 1A, xã Hoằng Kim đi xã Thiệu Long. Đồng thời, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, các khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Ưu tiên phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên cơ sở các làng nghề truyền thống hiện có nhằm tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng thu ngân sách Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Thiệu Hóa tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn với tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đa giá trị; tập trung nghiên cứu các giải pháp tạo nguồn lực để phục hưng nông thôn.

Đồng chí lưu ý, huyện Thiệu Hóa cần tiếp tục xác định xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng. Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Từ đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Thiệu Hóa cần phải tập trung đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác giáo dục, đào tạo; tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, tăng cường củng cố công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội để Nhân dân có cuộc sống thanh bình, hạnh phúc.

Phong Sắc