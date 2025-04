Bồi dưỡng quản lý chất lượng sản phẩm, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh cho các mô hình kinh tế tập thể

Sáng 1/4, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công ty CP công nghệ Global tổ chức lớp Bồi dưỡng quản lý chất lượng sản phẩm, chuyển đổi số, thực hành kỹ năng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh cho các mô hình kinh tế tập thể (KTTT).

Đồng chí Phạm Thị Thuý, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khai mạc hội nghị.

Giám đốc Công ty CP công nghệ Global truyền đạt nội dung.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, các học viên là thành viên mô hình KTTT, như: Tổ hợp tác, Tổ liên kết, HTX do nữ làm chủ toàn tỉnh được tiếp cận những kiến thức cơ bản, gồm: Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý cho các chị em là thành viên, quản lý các mô hình KTTT về quản trị điều hành, quản lý chất lượng sản phẩm và phát triển kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số; Tăng cường kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường và giao dịch thương mại điện tử; Cập nhật kiến thức về pháp luật, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm để đảm bảo các sản phẩm của các mô hình KTTT đáp ứng yêu cầu của thị trường; Tạo cơ hội kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các mô hình. Từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững các mô hình KTTT do phụ nữ quản lý; hỗ trợ định hướng chiến lược phát triển dài hạn, giúp các học viên hoạt động hiệu quả hơn, góp phần nâng cao đời sống của các thành viên và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham gia lớp học, các học viên được hướng dẫn cách lập kênh Tiktok, YouTube... để giới thiệu sản phẩm, kết nối với khách hàng. Đây là cơ hội để thành viên các mô hình KTTT được tiếp cận, học hỏi, nghiên cứu, ứng dụng vào quản lý, điều hành hiệu quả; quảng bá, giới thiệu, đưa sản phẩm tiến gần hơn tới người tiêu dùng.

Được biết, đây là một trong những nội dung quan trọng thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030” (gọi tắt là Đề án 01) đã được thực hiện 3 năm. Qua đề án, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức; hỗ trợ xây dựng 5 HTX với nguồn hỗ trợ ban đầu là giống cây, con, phân bón, công cụ sản xuất, thức ăn chăn nuôi...; tạo cơ hội cho thành viên khởi nghiệp, tham gia thi “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp” hàng năm do Hội LHPN tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Lê Hà