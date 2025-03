Góp sức giữ bình yên cho Nhân dân

Sau hơn 9 tháng đi vào hoat động, các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Thường Xuân đã và đang phát huy vai trò, vị trí của mình, trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ đắc lực cho giúp Công an thị trấn nắm bắt tình hình địa bàn, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở phối hợp với Công an thị trấn Thường Xuân tuần tra bảo đảm ANTT.

Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân có 11 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 33 thành viên. Đây đều là những người có uy tín và tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tín nhiệm giao trọng trách hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an chính quy nắm bắt tình hình ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Ông Lương Văn Bình, Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT, khu phố Trung Chính, thị trấn Thường Xuân cho biết: “Được chính quyền và Nhân dân tin tưởng, tôi và các thành viên trong Tổ bảo vệ ANTT ở khu phố đã cố gắng hết mình để làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động hỗ trợ và phối hợp với lực lượng Công an thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Hằng ngày, sau khi sắp xếp công việc gia đình, chúng tôi đều cùng với lực lượng Công an thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Với tinh thần, trách nhiệm, niềm tin, nhiều thành viên Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn thị trấn Thường Xuân đã bất chấp thời tiết, luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ lực lượng Công an chính quy giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT.

Tổ chức ký cam kết, tuyên truyền vận động người dân làm nhiều việc tốt về ANTT.

Trung tá Vi Văn Tú, Phó Trưởng Công an thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân cho biết: Từ khi thành lập Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, công tác nắm tình hình và bảo đảm ANTT ở cơ sở của lực lượng Công an thị trấn đã thuận lợi và hiệu quả hơn nhiều so với trước. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn được bảo đảm ổn định, các vụ việc liên quan đến phạm pháp hình sự, ma túy đều được lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Hiện thị trấn đang quản lý 7 trường hợp cải tạo không giam giữ, 11 trường hợp tha tù. Là địa bàn rộng, với 11 khu phố và 10.757 nhân khẩu, sau khi thành lập, các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở đã sát cánh cùng Công an thị trấn thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thông báo và hỗ trợ lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng, góp phần ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở.

Không chỉ hỗ trợ, phối hợp giúp lực lượng Công an chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, các thành viên Tổ bảo vệ ANTT đã tích cực tuyên truyền giúp người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Với những cố gắng nỗ lực của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, sau hơn 9 tháng hoạt động, lực lượng này đã thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ được giao, cùng với Công an thị trấn Thường Xuân tổ chức hơn 2.700 lượt tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT. Qua đó, đã phát hiện và giải tán nhanh các nhóm thanh niên tụ tập có dấu hiệu gây mất ANTT; tham gia hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn ngay tại cơ sở, không để phát sinh tình huống phức tạp; hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh VNeID mức 2 để thực hiện các thủ tục hành chính; quản lý, gọi hỏi số thanh niên hư ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật...

Riêng trong đợt cao điểm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở đã giúp Công an thị trấn vận động thu hồi 1,5kg pháo, 05 súng tự chế, 02 dao kiếm, 28 kíp nổ.

Không chỉ làm tốt công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, các Tổ bảo vệ ANTT của thị trấn Thường Xuân còn tham gia nhiều hoạt động tình nghĩa, chúng sức vì cộng đồng, như: giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch hoa màu; thăm hỏi thân nhân các gia đình Liệt sỹ nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7. Từ đó, người dân càng thêm tin yêu, cảm mến lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Mai Hà (CTV)