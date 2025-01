Góp phần giữ gìn sự bình yên ở cơ sở

Mô hình “Camera với an ninh trật tự" (ANTT) ra đời đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT ở nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Những mắt camera còn được ví như “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của công an địa phương trong việc giám sát, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật từ cơ sở.

Công an xã Dân Quyền kiểm tra hoạt động mắt camera giám sát an ninh trật tự của Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Trước năm 2020, xã Đồng Lợi là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, với số đối tượng nghiện chiếm khoảng 30% trong tổng số đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Vào ban đêm, các đối tượng này thường tụ tập để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc trong Nhân dân. Mặt khác, trên địa bàn xã còn có nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, do vậy, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Trước tình hình phức tạp về ANTT trên địa bàn, tháng 11/2021, Công an huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo Công an xã Đồng Lợi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình “Camera với ANTT”, với 32 mắt camera được lắp đặt tại các điểm, tuyến đường phức tạp về ANTT, trật tự an toàn giao thông (ATGT). Từ khi mô hình ra đời, công an xã đã tiến hành 107 lượt trích xuất hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác điều tra, phá các vụ án và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, làm rõ 11 vụ việc liên quan đến ANTT tại địa bàn khu dân cư, 8 vụ việc về trật tự ATGT, giải tán 31 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT.

Mô hình “Camera với ANTT” ra đời và đi vào hoạt động đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về tình hình ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn xã Đồng Lợi. Đáng kể nhất là số vụ, việc về ANTT, trật tự xã hội, trật tự ATGT được kéo giảm theo từng năm; những địa điểm, vị trí mà các đối tượng tập trung mua bán, sử dụng ma túy đã được đấu tranh, triệt xóa. Kết quả trên được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Tương tự, tháng 8/2021, Ban chỉ đạo ANTT xã Dân Quyền ra mắt mô hình “Camera giám sát đảm bảo ANTT”. Triển khai thực hiện mô hình, xã đã vận động, kêu gọi sự ủng hộ của Nhân dân địa phương và con em làm ăn xa quê chung tay đóng góp, hỗ trợ kinh phí thực hiện. Từ nguồn đóng góp của người dân, xã đã lắp đặt 23 mắt camera trên các tuyến đường giao thông, những vị trí trọng điểm về ANTT, trật tự ATGT và giao cho công an xã trực tiếp điều hành, theo dõi hoạt động của hệ thống camera. Để mô hình phát huy hiệu quả, xã Dân Quyền đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình và ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng mô hình. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Trong đó, giao cho công an xã chủ trì theo dõi hệ thống camera giám sát, khi phát hiện các vấn đề có liên quan đến ANTT, trật tự ATGT và những hành vi vi phạp pháp luật phải báo cáo chủ tịch UBND xã, Công an huyện Triệu Sơn để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Tiến Dục, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Quyền, cho biết: “Mục đích, ý nghĩa của mô hình “Camera với ANTT” nhằm đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Bởi vậy, xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của mô hình và công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Từ đó, từng người dân và mỗi gia đình, dòng họ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT, góp phần đưa công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn xã ngày càng tốt hơn”.

Nhận thấy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở mà mô hình “Camera với ANTT” ở các xã Đồng Lợi, Dân Quyền mang lại, Ban Chỉ đạo 138 huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo nhân rộng mô hình tại các xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện có 19/34 xã, thị trấn xây dựng mô hình “Camera với ANTT”, với 720 mắt camera được lắp đặt, kết nối với trung tâm chỉ huy là công an các xã, thị trấn để theo dõi, giám sát.

Trong năm 2024, công an các xã, thị trấn và các đội nghiệp vụ Công an huyện Triệu Sơn đã tiến hành 635 lượt trích xuất hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác điều tra, khám phá các vụ án và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Trong đó, phục vụ công tác điều tra, làm rõ 79 vụ việc liên quan đến ANTT tại địa bàn cơ sở; 27 vụ việc về trật tự ATGT và 12 vụ vi phạm pháp luật khác. Mô hình “Camera với ANTT” đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT, trật tự an toàn xã hội và trật tự ATGT trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Từ lợi ích của mô hình “Camera với ANTT” mang lại, thời gian tới, Công an huyện sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 huyện Triệu Sơn tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn các xã, thị trấn còn lại. Với hệ thống camera được lắp đặt rộng khắp ở các thôn, tổ dân phố, những điểm, tuyến đường phức tạp về ANTT, trật tự an toàn xã hội, trật tự ATGT sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, góp phần giữ gìn sự bình yên trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Trần Thanh